Cómo maquillar las cejas para rejuvenecer el rostro después de los 60 años

En esta ocasión te diremos la técnica para maquillar las cejas y que tu rostro se vea rejuvenecido, este es un truco muy efectivo para las mujeres mayores de 60 años. Es importante señalar que, las cejas juegan un papel súper importante en el enmarcado del rostro, y pueden ser las mejores aliadas cuando se usan bien técnicas de cómo maquillarlas.

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¿Cómo maquillar las cejas si tienes más de 60 años?

Si cuentas con unas cejas muy delgadas, esto podría hacer envejecer tu cara, de igual manera si las tienes muy oscuras y marcadas, de igual manera pueden hacer que te veas muy grande de edad; por lo que, el maquillaje debe ser proporcional a la forma que más se asemeje a tu rostro.

Lo primero que harás es elegir un color de maquillaje para cejas, el cual tiene que ser muy igual al tono de tu cabello, esto hará que consigas una congruencia con la colorimetría; en este sentido, el tono topo es una de las mejores opciones ya que cuenta con características bastante armonioso, y suave.

Entonces, el truco eficaz es iniciar enfriando el lápiz antes de ocuparlo, lo puedes poner en el refrigerador por unos 5 minutos y después notarás la diferencia en tu maquillaje. El segundo truco o mejor dicho, consejo, es la definición del trazo, hazlo luciendo los rasgos faciales y facilitando la aplicación del producto, inicia haciendo antes una base.

Cuando rellenan las cejas, es mejor ocupar los trazos ligeros y cortos, esto hará que imiten la dirección del crecimiento natural del vello, por lo que es recomendable no intentar hacer que las cejas se vean muy gruesas o delgadas.

Otro consejo que dan algunas expertas de belleza es cepilla bien el vello hacia arriba y hacia afuera, esto hará que se identifiquen si faltan pelitos o bien, si existen huecos por cubrir; puedes ocupar un lápiz o sombra de tono cercano al color natural de tu ceja, esto con el objetivo de llenar esos vacíos de forma específica.

