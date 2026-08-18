Qué debes ponerte después del tinte para que te dure más tiempo

Hay mujeres que para poder adoptar un nuevo cambio de look, se realizan diversos cambios en el cabello y que esto les permitirá mantenerlo mucho más suave. Uno de los productos más utilizados por todas es el tinte, el cual se encarga de darle un nuevo color al cuero cabelludo para que luzca diferente, como así también de ocultar ciertas imperfecciones. Sin embargo, en caso que no se aplique correctamente puede generar varios daños, por lo que los especialistas compartieron qué es lo que colocarse para que dure más tiempo.

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Otra de las características que debemos mencionar de los tintes para el cabello es que es una sustancia química que se emplea para cambiar o dar color al cuero cabelludo y que la función principal es la de modificar la pigmentación original. Hay mujeres que utilizan este producto a diario para poder lograr un nuevo cambio de imagen, ya sea porque buscan otro color, o porque quieren ocultar imperfecciones.

Ventajas de los tintes para el cabello

Por otro lado, en cuanto a las ventajas que tiene el uso de los tintes para el cabello, hay que mencionar que no sólo transformará el aspecto externo sino que podrás mejorar la estructura y la percepción de la melena; sumado a que es ideal para una cobertura total de canas, aporta un efecto visual de volumen, disminuye las imperfecciones, entre otros. Sin embargo, el gran problema ocurre cuando se aplique este producto y qué es lo que se debe hacer para que dure más tiempo.

Según una especialista en cuidado capilar, los tintes actuarán directamente sobre la corteza o cutícula del cabello, y es por eso que se recomienda usar acondicionadores cada vez que se lave el cabello, como así tratamientos para humedecer el pelo, como lo pueden ser las mascarillas capilares. Por eso, es que el lavado del pelo debe ser algo estratégico.

Recomendaciones para que el tinte dure más tiempo