Cuál es la mejor planta para decorar tu casa si tienes mascotas

Para todos aquellos que en su casa tienen mascotas, especialmente gatos, saben que es complejo poder tener plantas en el interior, teniendo en cuenta que pueden comenzar a explorar y ponerse a jugar con ellas causando algunos daños. Por otro lado, estos simpáticos animales pueden ser alérgicos a algunas especies, y si no quieres dejar pasar la oportunidad de tener el hogar decorado con alguna planta, los especialistas compartieron cuál es la mejor planta para tener y evitar riesgos y accidentes.

Tal como mencionábamos, elegir una buena planta de interior para tener en casa no es para nada complicado, ya que solamente tendremos que pensar cuál es la mejor especie que se adaptará a nuestros ambientes y según el tipo de planta que queramos poner. Pero, esto se complica más cuando tenemos alguna mascota, ya que tanto los perros como los gatos pueden dañarlas o se pueden intoxicar debido a que contienen sustancias tóxicas para los animales.

Es muy común que los gatos se sientan más atraídos por las flores de las plantas y se acerquen a ellas y esto puede generar que se dañen o que incluso salgan lastimados. Por lo general, buscan realizar una travesura causando estragos. Por eso, es que los especialistas compartieron cuál es la mejor planta si tienes mascotas en tu hogar y que se adaptarán fácilmente.

Cuál es la mejor planta para tener en casa si tienes mascotas

La mejor planta de interior para colocar en el hogar si tienes mascotas es la orquídea, que se destaca por su duración de sus flores, su elegancia y su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Además, representan un riesgo muy bajo para perros y gatos. Entre las variedades que recomiendan tener está la orquídea mariposa, apreciada por su resistencia, su abundante floración y sus cuidados sencillos.

Cuidados de la orquídea