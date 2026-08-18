Qué quiere decir que florezca tu planta de laurel

El laurel es una de las plantas aromáticas más populares que existe, que se emplea mucho en el mundo culinario para darle sabor a los platillos y que otorgarán un sabor más fresco. Por otro lado, más allá de este uso, sus hojas son usadas con fines medicinales ya que tienen muchas propiedades curativas y que se puede consumir como té. Pero, tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui, este sistema filosófico de origen taoísta que busca la armonía en los espacios y que explicó el significado de que florezca en el jardín.

Por otro lado, entre las características que debemos mencionar del laurel, es que es originaria de la zona Mediterránea y que en civilizaciones antiguas como la Antigua Grecia o Roma, era considerado un árbol sagrado y estaba asociado al dios Apolo. Por otro lado, se caracteriza por tener unas hojas verdes brillantes y un aroma particular; es un arbusto perenne que puede alcanzar hasta los 10 metros de altura.

Cuando hablamos de los beneficios del laurel hay que mencionar que ayuda a reducir la inflamación y aliviar molestias respiratorias, por lo que es muy usada en infusiones; contiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Más allá de su uso en la cocina, esta planta aromática tiene un fuerte con el Feng Shui, la práctica milenaria que busca la armonía en los espacios y que explicaron el significado de que esta planta crezca en nuestro jardín.

Qué relación tiene el laurel con el Feng Shui

De acuerdo a lo explicado por los especialistas en Feng Shui, el laurel es una de las plantas más valoradas por el fuerte simbolismo relacionado con el éxito, la prosperidad y la protección del hogar y si llega a florecer, es porque representa el desarrollo de la energía vital o Chi, que simboliza un período de crecimiento, renovación y abundancia.

Qué significa que crezca el laurel, según el Feng Shui

Por otro lado, el motivo por el cual el laurel es una planta muy valiosa para el Feng Shui es porque simboliza la prosperidad económica, se vincula al éxito en proyectos personales y laborales; otorga protección a las energías negativas; es sinónimo de crecimiento personal y de renovación y nuevos comienzos.