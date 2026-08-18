«A un comensal nunca le podemos decir “mala suerte"»: La vital advertencia del Chef Poncho Cadena a Carmen en MasterChef 24/7

Pese a que ha comenzado la etapa final de MasterChef 24/7, los errores en los platillos de los cocineros continúan presentándose y para ejemplo está Carmen, quien recibió el primer mandil negro de la gala por el Pin del Chef; sin embargo, no ocurrió antes de una advertencia del Chef Poncho Cadena en torno a una declaración realizada por la participante durante la degustación. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Tras los anuncios sobre las ausencias de la Chef Zahie Téllez y de Antrax por estar en valoración médica con motivo del accidente que sufrió durante el primer reto de la pasada gala de eliminación, los cocineros del reality show se enfrentaron al reto de las cajas misteriosas, las cuales contenían ingredientes elegidos por los mismísimos "Maestros del Fuego" de MasterChef 24/7.

Luego del reto de 40 minutos, comenzó la degustación de los platillos realizados por Michelle, Claudia y Carmen, momento que determinó el primer mandil negro de la noche debido a que el Chef Poncho Cadena encontró una gran espina en la trucha preparada por Carmen.

Tras poner en evidencia a la cocinera, Carmen le comentó que fue "mala suerte", por lo que el Chef le hizo un comentario profesional y aseveró que a un comensal nunca le podemos decir "mala suerte", ya que eso no existe.

Posteriormente, el Chef Herrera le dijo a Carmen que era inaceptable la presencia de la espina en su platillo, por lo que la cocinera no pudo pasar al reto final por el Pin del Chef y se convirtió en la primera cocinera con delantal negro de la noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Carmen, Julio, Ramahá, Lancer, Flor, Claudia e Ixdit; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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