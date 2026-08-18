Qué significa escribir siempre en mayúsculas, según la psicología

Hay personas que a la hora de escribir utilizan diversos trazos para hacer las letras, o las hacen más grandes o más pequeñas y que dependerá del tipo de su letra. A su vez, hay quienes prefieren escribir en manuscrita porque lo han adoptado hace años, o los que lo hacen en mayúscula. Esto no pasa desapercibido y es que cuando hay alguien que está escribiendo todo en mayúscula es porque algo intenta decir, y llevó a la psicología a realizar un estudio y explicar su significado.

Cuando una persona escribe, hay quienes no prestan atención a lo que hace, pero que puede estar dándonos diversos mensajes a través de la escritura. De esto se encarga principalmente la grafología, que se encarga de analizar la escritura a mano y las firmas con el propósito de interpretar algunos rasgos de la personalidad, los estados emocionales de un individuo entre otros. Es por eso que de acuerdo al tipo de letra que elija, es cómo se mostrará ante el mundo.

Hay personas que tienen la particularidad de escribir de forma prolija en donde cada letra y cada trazo es prolijo; también están quienes mezclan tipos de letras y de formas y por otro lado, están los que prefieren escribir todo en mayúscula. En este sentido, desde la psicología intentaron explicad cuál es el significado que hay detrás de esta forma de escribir y lo que puede reflejar.

Qué significa que una persona escriba en mayúscula, según la psicología

Desde un principio, se creyó que si una persona escribe todo en mayúscula es porque tiene la necesidad de tener todo bajo control, con inseguridad o con el deseo de llamar la atención, pero en primer lugar, hay que mencionar que las letras mayúsculas son más estructuradas y uniforme, lo que podría reflejar una mente que necesita precisión y orden. Es por eso que la psicología lo asocia a personalidades dominantes.

Qué características tiene una persona que escribe en mayúscula

Por otro lado, de acuerdo a lo que explicó una especialista en psicología, aquellas personas que decidan escribir todo en mayúscula es porque son seres concretos, no les gusta perder el tiempo en absoluto, son firmes para decir las cosas y muchas se ofenden con lo que dice, con lo que habla o piensa y no le gusta perder el tiempo. En cuanto a las características de estos seres, hay que mencionar que son buenos para generar alianzas, busca soluciones rápidas, entre otros.