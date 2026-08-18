Este es el tipo de joyas que debes usar este verano para resaltar el bronceado

Durante el verano, hay mujeres que buscarán tener el mejor bronceado para poder tener un color de piel diferente y que puedan lucir durante toda la temporada. Por lo general, suelen pasar varias horas al día para lograr el tono elegido, siempre y cuando tomando las precauciones y no sufrir consecuencias graves. Por otro lado, lo que no sabías es que si tienes en mente usar joyas, debes tener en cuenta el tipo de bronceado que tengas, por lo que las especialistas compartieron qué tipo de joya puedes usar.

Según lo que han planteado algunos especialistas, un bronceado se ve estético en aquella mujer que quiera hacerlo y las ventajas que tiene están más vinculados a lo psicológico y lo visual; en tanto que la producción de vitamina D requiere una exposición mínima sin buscar oscurecer la piel. En este caso, hay mujeres que buscan el mejor bronceado para poder lucir durante el verano y que incluso les permitirán elegir diversos looks.

Por otro lado, lo que no hay que dejar de mencionar es que más allá del bronceado elegido por cada mujer, hay algo que no puede faltar en su atuendo y estamos hablando de las joyas, y que muchas de ellas tienen la capacidad de iluminar el rostro, pero están las que generan un efecto contrario. Es por eso que entra en vigencia lo que se conoce como la teoría de la colorimetría.

Qué es la colorimetría y por qué es importante

La colorimetría se basa principalmente en cómo se puede combinar un buen bronceado con alguna joya, por lo que la clave está en identificar si la piel tiene un subtono cálido, frío o neutro y si bien el bronceado puede despistar en verano, el subtono permanecerá inalterable. Además, las pieles cálidas tienen matices doradas, melocotón u oliva, en tanto que las frías representan reflejos o azulados y las neutras se mueven en ambos mundos.

Qué tipo de joya debes usar según el bronceado