Así puedes decorar un plato de barro inspirado en Moana: materiales sencillos y económicos

Hay muchos niños que tienen la capacidad de ser muy creativos con las manualidades y que en todo momento están innovando en cosas nuevas, lo que genera que en todo momento quieran innovar en cosas nuevas o incursionar en el arte. Si buscas una actividad nueva para que hagan y que sea con una temática de actualidad, te vamos a compartir cómo puedes decorar junto a tu hijo un plato de barro con el personaje de 'Moana’ que está vigente gracias a la película estrenada recientemente con materiales sencillos y económicos.

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No hay dudas que las manualidades inspiradas en temáticas infantiles se han convertido en una gran opción para decorar fiestas infantiles sin la necesidad de gastar mucho dinero, o que incluso puede ser una actividad que pueden desarrollar los más pequeños como juego y así estimular su creatividad e imaginación. Además, no se necesita ser un especialista para ello y lograrás resultados increíbles.

Una de las temáticas infantiles más populares de los últimos días es ‘Moana’ y es que esta película de Disney estrenó la versión Live Action y se ha ganado el corazón de los más pequeños, por lo que seguramente todos los cumpleaños infantiles tengan como temática a este personaje y por eso, te vamos a compartir cómo decorar un plato de barro con materiales sencillos, económicos y que podrás decorar cualquier fiesta o incluso que se convierta en una actividad frecuente.

Materiales para el plato de barro de Moana

Plato de barro

Pintura acrílica blanca

Lápiz

Pintura con colores vivos como azul, verde, turquesa, café, beige, amarillo y rojo

Sellador transparente o barniz

Cómo decorar el plato de barro de Moana