MasterChef 24/7: la “Maestra del fuego” Lili Cuéllar luce la coleta alta más chic, perfecta para cocineras y chefs

Uno de los rasgos más característicos de la Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, son los peinados que luce en cada clase o emisión del reality. En una de sus lecciones recientes ante los cocineros, la profesional culinaria lució la coleta alta más chic, con la que dejó ver una apariencia elegante y ordenada, con un estilo que responde a las medidas de higiene que se requieren dentro de una cocina profesional.

El estilo de la Chef Lili con el que impone tendencia en MasterChef 24/7.|Facebook Lili Cuellar - VanilleCouture

Lili Cuéllar luce la coleta más chic en clase de MasterChef 24/7

La experta en repostería suele llevar el cabello recogido, ya sea en chongos altos o bajos, aunque también recurre con frecuencia a coletas peinadas completamente hacia atrás.

En la clase de este viernes 17 de julio, la Chef Lili Cuéllar sorprendió al lucir un peinado recogido con mucho estilo. La "Maestra del fuego" aprovechó el largo de su cabello para hacerse una coleta de burbujas, con la que pudo mantener su cabellera bien pulida y sin riesgo de que algún pelo llegue a la comida.

Por qué la coleta de burbujas es perfecta para chefs o cocineras

La también llamada bubble ponytail es una versión moderna de la coleta clásica que utiliza varias ligas para formar "burbujas" a lo largo del cabello. Este peinado no solo aporta un toque sofisticado, sino que también ayuda a mantener el cabello completamente sujeto, favoreciendo la higiene y la comodidad en cocinas profesionales, como las de los Chefs de MasterChef México 2026.

La coleta de burbujas no solo es una tendencia de moda, también puede ser un peinado muy práctico para quienes trabajan en una cocina profesional. Estas son algunas razones por las que resulta ideal para cocineras y chefs:



Sujeta mejor el cabello , evitando que se salgan mechones durante la preparación de alimentos.

, evitando que se salgan mechones durante la preparación de alimentos. Favorece la higiene , ya que reduce el riesgo de que caigan cabellos sobre la comida y se adapta fácilmente al uso de cofia o gorro.

, ya que reduce el riesgo de que caigan cabellos sobre la comida y se adapta fácilmente al uso de cofia o gorro. Es cómoda para largas jornadas , porque distribuye la tensión del cabello y disminuye la presión en el cuero cabelludo.

, porque distribuye la tensión del cabello y disminuye la presión en el cuero cabelludo. Evita enredos y se mantiene firme , incluso con movimientos constantes y el ritmo de una cocina profesional.

, incluso con movimientos constantes y el ritmo de una cocina profesional. Se adapta a todo tipo de cabello , ayudando a mantenerlo ordenado y bajo control.

, ayudando a mantenerlo ordenado y bajo control. Proyecta una imagen pulcra y profesional, combinando funcionalidad con un estilo moderno.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.