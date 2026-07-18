Esta es la temperatura en la que debes quitar el ventilador de la habitación

La llegada del verano ha traído sus complicaciones, teniendo en cuenta que las altas temperaturas y el calor agobiante representan un serio dolor de cabeza para las personas, que tienen la difícil tarea de mantener el hogar fresco y evitar que el calor traspase para el interior. Así como hay muchos que tienen aire acondicionado, hay quienes tienen un ventilador para refrescarse, pero llega un momento en que comienza a tirar aire caliente, y en relación a esto, los expertos compartieron a qué temperatura debes quitarlo de la habitación.

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El ventilador es uno de los electrodomésticos más usados por las personas durante el verano y que a diferencia del aire acondicionado, el aire que arroja es más directo y que se puede ubicar en diversas partes del hogar para que lo mantenga fresco. Incluso, en algunas ocasiones sirve como complemento de los aires y contribuirá a que todos los ambientes están frescos durante el verano y hacerle frente a las altas temperaturas.

Qué dicen los expertos de los ventiladores

Los ventiladores son más económicos, de bajo consumo y fáciles de instalar; es que moverán el aire generando una agradable sensación de frescor sin resecar el ambiente. Pero, llega un momento en que pareciera que el aire ya es caliente y esto se siente en el ambiente, por lo que hay algunas maneras de evitarlo y que consiste en retirar este electrodoméstico de la habitación porque ya no enfría.

A qué temperatura debes apagar el ventilador en el verano

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, el ventilador no baja la temperatura de la habitación del hogar, y lo único que hacen es mover el aire; y lo que hará este dispositivo es acelerar la evaporación de la humedad de nuestra piel y que roba calor a nuestro cuerpo. El gran problema es cuando la temperatura alcanza un punto crítico y llega cuando se supera el calor del cuerpo.

La temperatura humana ronda los 35° C y cuando la temperatura ambiente supera esa cifra, el ventilador comenzará a mover el aire más caliente y en lugar de disipar el calor corporal, estará inyectando el calor del ambiente. Por eso, es que la ciencia recomienda apagar este dispositivo cuando se llegue a este punto y optar por otra manera de refrescar los ambientes.