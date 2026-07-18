4 tonos de rubor para mujeres de 50; aportan luz y rejuvenecen el rostro

El maquillaje es uno de los elementos clave para lucir un rostro joven y muy luminoso; no necesitas gastar en productos milagro o cirugías estéticas; todo está al alcance de un par de productos. En esta ocasión te presentamos los tonos que pueden favorecerte para que luzcas con una apariencia más joven y fresca.

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¿Qué tonos de rubor son los mejores para lucir más joven?

No cabe duda que el color de las mejillas influye mucho en la apariencia de tu piel y rostro en general. Es por eso que elegir el adecuado puede hacer un cambio radical en tu piel. A continuación te presentamos los tonos que sí o sí debes tener en tu maquillaje.

Tono de rubor para rejuvenecer: Rosas suaves

Este tono de rubor rejuvenece la piel al instante ya que suaviza las facciones del rostro, disimula los tonos apagados y permite que el rostro luzca demasiado fresco, lumosono y muy joven. Hoy en día puedes encontrarlo en diversas persentaciones; ya sea en polvo, crema o mousse. Elige el que más sen adapte a tus necesidades.

Tono de rubor para rejuvenecer: Tonos durazno

Este tono de rubor es idea para pieles claras, medias y doradas. El color durazno permite que la piel luzca calida, luminosa y saludable además de que al ser un color bastante neutro es ideal para usarlo todos los días ya que simula el tono natural de la piel. Incluso si eres amante del efecto bronceado, este tono es ideal para ti ya que le brinda ese acabado a tu piel.

Tono de rubor para rejuvenecer: Tono ciruela

Este tono es ideal para todas las pieles, sin embargo, favorece mucho en tonos de piel morena. Su color rosado hace que cualqueir rostro luzca juvenil y con mucha vitalidad ya que genera "chapitas" muy sonrojadas; algo que se ve natural y muy lindo en la piel. Por otro lado, también le da volumen a los pómulos y disimula la resequedad.

Tono de rubor para rejuvenecer: Terracota

Este tono de rubor es ideal para pieles medias y morenas. Disimula las líneas de expresión que el paso de los años puede generar así como efecto de fátiga o cansancio. El color terracota hace que el rostro luzca natural, pero con un tono bronceado. Hoy en día existen versiones en el mercado en diversas presentaciones como polvo o crema.