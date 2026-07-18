Las 3 cosas que jamás debes hacer para desempañar los vidrios de tu auto durante la lluvia

Durante el verano, hay algo que es muy común más allá de las altas temperaturas y que tiene que ver con la temporada de lluvias, que termina ocasionando grandes problemas. En este caso, con las lluvias pronosticadas en la zona Metropolitana de nuestro país y sumado a otras condiciones climáticas, hace que muchos conductores tengan que tomar precauciones, como el hecho de que se empañen los vidrios del vehículo y por eso, te dejaremos los tres errores que no debes cometer para desempañarlos durante estos días.

No hay dudas que durante los días de lluvia se debe conducir con precaución, hacerlo a una velocidad más bajo de lo normal y estar atento a las condiciones tanto del vehículo como de la calzada. Y lo que les pasa a todos los conductores es que los vidrios comiencen a empañarse; y que si no desempañamos los vidrios puede ser riesgoso y estar expuestos a un posible accidente de tránsito.

Por qué se empañan los vidrios del auto en días de lluvia

Por si no sabías, los vidrios del vehículo se empañan cuando el aire cálido y húmedo del interior del carro choca contra los cristales fríos por la lluvia y al bajar la temperatura del parabrisas, el vapor del agua en el aire se condensa y forma pequeñas gotas, reduciendo así la visibilidad. Por este motivo, es que los expertos aconsejaron cuáles son las tres cosas que jamás debemos hacer para desempañar los vidrios del carro.

3 errores que no debes cometer a la hora de desempañar los vidrios del auto

Activar la opción de recirculación de aire : los expertos coincidieron en que es una mala idea porque lo único que hará es generar un remolino de aire caliente que contiene toda la humedad del habitáculo, por lo que es mejor que entre aire nuevo

: los expertos coincidieron en que es una mala idea porque lo único que hará es generar un remolino de aire caliente que contiene toda la humedad del habitáculo, por lo que es mejor que entre aire nuevo Usar aire frío : lo que logra esto es un proceso más lento, ya que el aire caliente será siempre capaz de contener más cantidad de agua

: lo que logra esto es un proceso más lento, ya que el aire caliente será siempre capaz de contener más cantidad de agua No frotar los vidrios con un trapo o la manga: es un error que no hay que cometer y lo que debe hacerse es aplicar una capa de producto antivaho en los vidrios