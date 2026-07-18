Cómo se prepara el brazo de reina al estilo MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7, la repostería es considerada un gran reto para los cocineros. A diferencia de la gastronomía salada, donde la intuición y el sazón sobre la marcha pueden salvar un plato, las recetas dulces exigen una precisión matemática y un dominio absoluto de la técnica. Uno de los postres tradicionales que más pone a prueba la paciencia y el tacto de los cocineros es el clásico brazo de reina.

Lograr un bizcocho tan flexible que pueda enrollarse sin quebrarse, manteniendo una textura aireada y un aspecto elegante. A continuación, t e revelamos el método exacto para replicar esta joya de la pastelería en casa, según Nestle.

¿Qué ingredientes lleva el brazo de reina?

Para preparar un brazo de reina, que destaca por su suave textura y un sabor envolvente ideal para sorprender en cualquier ocasión especial, necesitarás elementos básicos pero de gran calidad:

6 huevos (separando cuidadosamente las yemas de las claras)

(separando cuidadosamente las yemas de las claras) 150 gramos de azúcar flor (o azúcar impalpable)

(o azúcar impalpable) 150 gramos de harina de trigo de repostería (previamente cernida)

(previamente cernida) 1 pizca de sal

400 gramos de manjar o dulce de leche tradicional (para el relleno y la cobertura)

o dulce de leche tradicional (para el relleno y la cobertura) Elementos opcionales para decorar: 50 gramos de coco rallado, frutos secos picados o chips de chocolate



¿Cómo se prepara el brazo de reina?

El primer gran reto del brazo de reina consiste en la estructura del bizcocho. Comienza separando los huevos. En un tazón, bate las yemas con la mitad del azúcar flor usando una batidora eléctrica hasta que dupliquen su volumen y adquieran un tono pálido. Reserva este batido. En otro recipiente limpio, monta las claras a punto de nieve con la pizca de sal; cuando comiencen a firmar, integra el resto del azúcar flor poco a poco hasta obtener un merengue.

El ensamble requiere delicadeza: incorpora el merengue a las yemas con movimientos envolventes muy suaves para no perder el aire. Luego, añade la harina cernida en dos o tres tandas. Vierte la masa homogénea sobre una bandeja de horno cubierta con papel manteca enmantecado, alisándola hasta alcanzar un grosor máximo de un centímetro. Hornea a 170°C durante un lapso de 8 a 10 minutos, justo hasta que notes los bordes ligeramente dorados.

Al salir del horno, el tiempo corre. Despega los bordes y voltea el bizcocho caliente sobre un paño limpio; enróllalo de inmediato junto con el paño para que adquiera memoria térmica y déjalo enfriar. Una vez frío, desenróllalo, esparce una capa generosa de dulce de leche por toda la superficie y vuelve a enrollar. Para asegurar una forma perfecta, envuélvelo firmemente en papel manteca y refrigéralo por 15 minutos.

