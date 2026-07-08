Cómo difuminar el lápiz de ojos para conseguir un maquillaje elegante y natural
Olvídate de los delineados demasiado rígidos. Con esta técnica conseguirás una mirada más suave, definida y sofisticada que favorece prácticamente cualquier forma de ojos
Un delineado intenso no siempre es la mejor opción. Si buscas una mirada más suave y sofisticada, difuminar el lápiz de ojos es una técnica que aporta profundidad sin endurecer las facciones. El secreto está en trabajar el producto antes de que se fije y sellarlo correctamente para que el acabado permanezca impecable durante horas.
La técnica que logra un efecto ahumado solamente con difuminar el lápiz de ojos
La diferencia del delineado tradicional, este método crea un borde difuso que se integra con las pestañas y aporta definición sin que el maquillaje se vea demasiado marcado. Con los productos adecuados y unos cuantos pasos, puedes conseguir un resultado elegante tanto para el día como para la noche. De acuerdo con L’Oreal, estos son los consejos más funcionales:
- Prepara el párpado. Antes de aplicar cualquier producto, unifica el tono del párpado con una pequeña cantidad de corrector o una prebase para ojos. Después, sella con una fina capa de polvo translúcido.
Este paso ayuda a que el lápiz se deslice con facilidad, evita que se transfiera al párpado superior y prolonga la duración del maquillaje.
- Elige un lápiz de textura cremosa. La fórmula del delineador marca la diferencia. Lo ideal es utilizar un lápiz cremoso, ya que ofrece unos segundos para difuminarlo antes de que se fije por completo.
Si buscas un resultado más natural, opta por tonos marrón oscuro, café o gris carbón. El negro sigue siendo una excelente opción, pero genera un contraste más intenso.
- Traza la línea junto a las pestañas. Aplica el lápiz lo más cerca posible de la línea superior de las pestañas. No es necesario que el trazo quede perfecto, ya que posteriormente se difuminará.
Si deseas alargar visualmente el ojo, extiende una pequeña diagonal en la esquina exterior siguiendo la dirección natural de las pestañas inferiores.
- Difumina inmediatamente. No esperes demasiado, ya que el lápiz comenzará a fijarse en pocos segundos. Utiliza un pincel biselado o uno pequeño tipo lápiz para suavizar los bordes mediante movimientos cortos y delicados.
Trabaja principalmente el borde superior del delineado para crear un efecto ahumado sutil, manteniendo mayor intensidad justo en la raíz de las pestañas.
- Sella con una sombra del mismo tono. Una vez difuminado el lápiz, presiona una sombra del mismo color sobre el delineado utilizando una brocha pequeña.
Además de prolongar la duración del maquillaje, este paso suaviza la transición entre el delineado y el párpado, logrando un acabado mucho más elegante y profesional.