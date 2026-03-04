Cómo elegir el delineado ideal según tu forma de ojo

Elegir el delineado perfecto podría parecer una tarea sencilla que solo se basa en el estilo y gusto de cada quien, sin embargo, cada tipo de ojo tiene una geometría especial y le favorecen distintos maquillajes.

En este sentido, expertos han compartido algunos consejos para identificar cuáles son tus tipos de ojos, además de los delineados en tendencia para realzar tu mirada y adaptar tu estilo para diferentes escenarios, como el trabajo, una fiesta o un look de noche.

Cómo elegir el delineado que más te favorece, según tu tipo de ojo

Ojos almendrados

Un delineado gráfico es perfecto para los ojos almendrados ya que tienen una geometría privilegiada|Pinterest: Alicia de sousa

Su geometría natural hace que luzcan bien casi con cualquier tipo de look. Se les recomienda usar un delineado que enmarque su mirada, aunque es posible que experimenten con diferentes estilos.

Algunas de las tendencias actuales que mejor le van a este tipo de ojos son los estilos gráficos, el clásico cat eye o el efecto foxy eyes, también llamado lifting.

Ojos caídos

El delineado ideal para los ojos caídos es el foxy eye, que da un efecto lifting|Pinterest

Se identifican por tener su extremo exterior hacia abajo. El objetivo en este tipo de mirada es "levantarla", lo cual se puede conseguir con un delineado foxy o un cat eye que comience desde el centro del párpado hacia afuera.

Encapotados

Los párpados caídos deben delinearse con los ojos abiertos y la mirada hacia enfrente|Pinterest: Mamta kaur

También nombrados como párpados caídos, son los ojos en los que el pliegue superior del párpado cubre parcial o totalmente el párpado móvil. El error es usar delineados gruesos que reduzcan visualmente el espacio del ojo, ya que lo hacen ver más pequeño.

Lo recomendable es un delineado delgado que se debe hacer con los párpados abiertos y los ojos mirando hacia enfrente para que así no desaparezca al abrir el ojo.

Ojos separados

Los delineados gruesos que inician en el lagrimal son perfectos para los ojos separados|Pinterest

Cuando el espacio entre ambos ojos es amplio que el tamaño de un ojo. Lo ideal para cambiar visualmente esto es iniciar el delineado grueso desde el lagrimal y extenderlo hacia afuera para que parezca que están más juntos.

Ojos pequeños

Para agrandar la mirada pueden utilizarse delineados blancos o beige en la línea de agua inferior y comenzar con el trazo del párpado móvil desde la mitad hacia afuera, evitando el lagrimal.