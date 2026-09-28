¿Niurka y Manelyk podrían terminar siendo amigas? Las Granjeras comienzan a acercarse después de tantos enfrentamientos
¿De rivales a amigas? Niurka y Manelyk comienzan a convivir mucho más tranquilas y hasta encontraron algo que las une.
Después de varios enfrentamientos, discusiones y momentos de tensión, Niurka y Manelyk parecen estar atravesando una etapa diferente dentro de La Granja VIP. Aunque todavía existen diferencias entre ellas, su convivencia recientemente se ha mostrado mucho más tranquila e incluso ambas han encontrado una manera de entenderse que podría resultar inesperada para quienes han seguido sus constantes choques. La cercanía no significa que ya hayan hecho las paces o que se hayan convertido en amigas, pero sí existe un cambio en la manera en que interactúan. Ahora pueden compartir espacios y hablar sin que cada encuentro termine necesariamente en una discusión.
Niurka y Manelyk prefieren decirse las cosas de frente
Uno de los puntos en los que ambas parecen coincidir es en su manera de enfrentarse. Niurka y Manelyk han dejado claro que, cuando existe un problema entre ellas, prefieren decirse las cosas directamente, incluso si eso significa terminar en una discusión o intercambiando gritos.
Para ellas, esta forma de relacionarse resulta más clara que mantener una convivencia aparentemente cordial mientras existen molestias detrás. Incluso han reconocido que, entre ellas, pueden decirse directamente cuando algo les molesta, sin necesidad de fingir una relación que no existe. Esta coincidencia también ha hecho que su dinámica sea diferente a la que ambas perciben con Natalia Alcocer, con quien han tenido distintos desencuentros durante su estancia en el reality.
¿Una nueva amistad podría estar naciendo?
El cambio resulta llamativo porque Niurka y Manelyk han protagonizado algunos de los momentos más intensos de la convivencia. Sin embargo, conforme han pasado los días, parece que ambas han encontrado una manera más funcional de relacionarse.
Incluso existe la posibilidad de que esta nueva dinámica termine acercándolas más de lo esperado. Después de tantas diferencias, descubrir que comparten una forma similar de enfrentar los conflictos podría convertirse en un punto de conexión. Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado una reconciliación ni una amistad, pero la convivencia más pacífica deja abierta una pregunta: ¿podrían Niurka y Manelyk terminar convirtiéndose en aliadas o incluso en amigas antes de que termine La Granja VIP?