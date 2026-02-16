Dile adiós a la humedad en tu casa con estas soluciones baratas

El hogar es el lugar más importante al que las personas queremos llegar siempre y es por eso que lo debemos de cuidar al igual que a nuestra salud. No se trata solo de ocuparnos de la higiene ya que pueden aparecer ciertos problemas a los que debemos darle solución antes de que se transformen en un gran dolor de cabezas.

La humedad es uno de esos inconvenientes más comunes que las casas suelen tener y ante lo cual se debe actuar cuanto antes. Ahora, gracias al auge de la Inteligencia Artificial (IA) se puede acceder con mayor facilidad a bibliografía y consejos para hacerle frente a la humedad y cuidar nuestro hogar de la mejor manera.

¿Qué causa la humedad en casa?

“La humedad en el hogar no es solo un tema de estética o de ese olor a ‘guardado’; es un fenómeno físico bastante común que ocurre cuando el vapor de agua en el aire no tiene a dónde ir o se encuentra con superficies frías”, explica Gemini, IA desarrollada por Google.

Esta tecnología explica que la humedad puede generarse por tres principales causas:



Humedad por condensación (La más común): Ocurre cuando el vapor de agua que generamos nosotros mismos choca con una superficie que está a una temperatura inferior (como un vidrio o una pared fría), convirtiéndose en gotas de líquido.

Humedad por filtración: Esta viene directamente del exterior. Se produce cuando el agua de lluvia o de una tubería rota atraviesa los materiales de construcción.

Humedad por capilaridad: Esta es la que sube desde el suelo. Los materiales de construcción (ladrillos, piedra, cemento) tienen poros microscópicos que actúan como pequeños tubos.

Soluciones baratas contra la humedad

Para Gemini, la humedad “es ese invitado que nadie quiere y que, si se descuida, puede salir bastante caro”. La IA invita a no preocuparnos ya que afirma que “para mantener el ambiente fresco y seco no siempre hace falta invertir en deshumidificadores eléctricos costosos”.

La Inteligencia Artificial ofrece las cinco mejores soluciones buenas, bonitas y baratas para combatir la humedad en casa:

Deshumidificadores caseros con sal gruesa: Es el truco clásico de la abuela y sigue funcionando de maravilla. La sal tiene una capacidad natural para absorber el agua del ambiente.



Cómo hacerlo: Toma una botella de plástico vacía, córtala por la mitad y coloca la parte del cuello (boca abajo) sobre la base. Rellena la parte superior con sal gruesa.

Resultado: Verás cómo el agua se va acumulando en el fondo de la botella. Solo tienes que vaciarla y cambiar la sal cada cierto tiempo.

El poder del carbón vegetal: Si tienes un rincón oscuro o un armario que huele a humedad, el carbón es tu mejor aliado.



Cómo hacerlo: Pon unos trozos de carbón vegetal (el de las barbacoas) en un recipiente abierto o envueltos en una malla fina.

Por qué funciona: Es extremadamente poroso y no solo absorbe la humedad, sino que también elimina los malos olores.

Tiza para los armarios: ¿Tus zapatos o ropa huelen a encerrado? La tiza es básicamente sulfato de calcio, un material muy ávido de agua.



Cómo hacerlo: Ata unas cuantas tizas escolares con un cordel y cuélgalas en la barra del armario o mételas en los cajones.

Tip: Cámbialas cada mes para que sigan siendo efectivas.

Plantas que "beben" la humedad: Si quieres una solución estética, deja que la naturaleza trabaje por ti. Hay plantas que absorben la humedad del aire a través de sus hojas:



Cinta (Mala madre): Muy resistente y perfecta para principiantes.

Lirio de la paz: Ideal para baños o zonas con poca luz.

Hiedra inglesa: Excelente para filtrar el aire.

Ventilación cruzada: Parece obvio, pero es lo más efectivo. Abrir las ventanas 10 minutos al día creando corriente (abriendo ventanas en lados opuestos de la casa) renueva el aire saturado.