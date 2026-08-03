Ideas DIY: Cómo hacer un terrario decorativo a partir de botellas de vidrio

Muchos proyectos de manualidades o creaciones a través de ideas DIY (Hazlo tú mismo) no solo colaboran con nuestra imaginación y relajación mental, sino que pueden ayudarnos a embellecer ciertos espacios de nuestro hogar.

Cada propuesta tiene una particularidad y despiertas emociones en quienes las abordan. Al respecto, la idea DIY que hoy te proponemos se centra en la creación de un terrario decorativo a partir de botellas de vidrio.

¿Cómo hacer un terrario?

Hace un terrario significa darle forma a un pequeño ecosistema artificial que se puede recrear dentro de un recipiente transparente. En esta oportunidad, la idea DIY propuesta invita a conseguirlo a través de botellas de vidrio que fácilmente podemos reciclar.

Materiales

Botella de vidrio transparente (de vino, cerveza, aceite o frascos de boca ancha).

Piedras pequeñas o leca (para la capa de drenaje).

Carbón activado (esencial para evitar hongos y malos olores).

Substrato / Tierra adecuada (mezcla ligera para suculentas o plantas tropicales, según la variedad).

Plantas pequeñas (ver opciones abajo).

Herramientas de apoyo: Pinzas largas, un embudo (o cono de papel), una brocheta de madera o un pincel viejo.

Elementos decorativos: Musgo, corteza, rocas ornamentales o pequeñas figuras.

Paso a paso

Prepara el envase



Lava muy bien la botella con agua tibia y jabón para eliminar cualquier residuo de etiquetas o sustancias previas. Asegúrate de que quede completamente seca por dentro.

Capa de drenaje (2 a 3 cm)



Introduce una capa de piedras pequeñas, gravilla o leca usando un embudo de papel o cartón para no ensuciar las paredes internas del vidrio. El drenaje evita que las raíces se pudran al no haber agujero en la base.

Capa de carbón activado (1 cm)



Agrega una fina capa de carbón activado pulverizado o en trozos pequeños sobre las piedras. Funcionará como purificador de agua y aire.

Capa de substrato (3 a 5 cm)



Añade la tierra para plantas. Ayúdate con un cono de papel y empareja la superficie suavemente con la varilla de madera o la parte trasera de un pincel.

De botella a terrario decorativo

Un terrario funciona como un pequeño invernadero a escala que permite cultivar recreando las condiciones de su hábitat natural. Esto nos deja ver que estamos ante un proyecto muy interesante que no solo nos entretendrá en el proceso de creación. Por tal motivo, esta idea DIY nos pide hacer foco en las siguientes particularidades:

Selección e Introducción de plantas

Con ayuda de pinzas largas (o dos varillas como palillos chinos), coloca con cuidado las plantas:

Si la botella es de boca angosta: Usa plantas resistentes de raíces pequeñas o musgo.

Si es un frasco o botella cortada: Es ideal para suculentas o cactus.

Riego inicial y decoración