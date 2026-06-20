¿Quién es la actual pareja de Evelyn Guijarro, excampeona de Exatlón México?

Tras meses de rumores, Evelyn Guijarro, excampeona de Exatlón México, confirma su romance con Viviana Michel. Las atletas hicieron pública su relación a través de un reciente video publicado vía Instagram. En el audiovisual, se ve a la pareja disfrutando de diversos momentos juntas, mientras suena “Desde que te tengo” de Clarín León de fondo. En la descripción de la publicación, Viviana compartió un emotivo mensaje para Evelyn, en el que señaló que, aunque la vida las haya alejado “algunas almas siempre terminan encontrándose de nuevo”.

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¿Quién es Viviana Michel, actual pareja de Evelyn Guijarro?

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Viviana Michel es una reconocida deportista. Gracias a su disciplina y pasión por el deporte, “La Cazadora” ha logrado destacar en el fútbol profesional, además de ganar un amplio reconocimiento a nivel internacional tras su participación en la décima temporada de Exatlón Estados Unidos.

A lo largo de su carrera como deportista, Viviana ha representado a México en importantes competencias, pues fue parte de la Selección Mexicana Femenil Sub-20. Aunado a su éxito en el ámbito deportivo, Michel también cuenta con una comunidad sólida en redes sociales, donde comparte momentos de su día a día, entrenamientos y proyectos personales.

¿Cómo se conocieron Evelyn Guijarro y Viviana Michel?

Evelyn Guijarro y Viviana Michel se conocieron en los circuitos de Exatlón. De hecho, ambas protagonizaron un enfrentamiento internacional del reality. Evelyn representó a México, mientras que Viviana compitió por el equipo de Exatlón Estados Unidos, dando como resultado uno duelo verdaderamente reñido.

Tras coincidir en Exatlón, Evelyn y Viviana comenzaron a desarrollar una amistad que se volvió más cercana con el paso del tiempo, especialmente tras la ruptura de Evelyn con Mati Álvarez. Debido a su constante convivencia, los rumores de noviazgo no se hicieron esperar, pero no fue hasta ahora que ambas decidieron hacer su relación pública al mostrar su amor al mundo con un emotivo video.