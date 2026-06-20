7 frases cortas y significativas para felicitar el Día del Padre 2026

Este próximo domingo 21 de mayo se celebra el Día del Padre, un día en el que se festeja y reconoce a una de las figuras más importantes dentro de las familias. Si bien, es común dar obsequios materiales hay algunos presentes que van más haya de esto, por lo que en esta ocasión te decimos cuáles son las mejores frases para felicitar a tu padre.

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Día del Padre 2026: Frases hermosas y emotivas para felicitar a papá

Estas frases puedes escribirlas a mano sobre algún papel decorativo o cualquier material que desees personalizar con brillantina, estampillas o lo que desees. Será un detalle que seguro tu papá amará debido a que es un obsequio especial. De igual forma, si vas a dar un regalo material, puedes incluir esta frase escribiendola sobre una pequeña tarjeta y colocándola con el detalle.

Tu mayor regalo fue estar ahí, no solo cuando todo iba bien, sino también cuando hacía falta apoyo.

Aprendí más de ti por lo que hiciste que por lo que dijiste, y eso marcó mi forma de ver la vida.

Gracias por todo lo que hiciste y sigues haciendo sin esperar nada a cambio. Feliz Día del Padre.

Gracias por quererme incluso cuando me portaba como una versión miniatura tuya.

Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. ¡Feliz día!

Hoy celebro al hombre que hizo todo por verme feliz.

Quiero que estés en mi vida siempre, eres la luz que me guía en el camino.

¿Cómo hacer tarjeta casera para el Día del Padre?

Una manera de realizar una tarjeta original es una en la que utilices el logo de un superhéroe, en ese caso será "Superman". Necesitarás doblar una hoja blanca por la mitad y sobre esta dibujarás la silueta de la icónica "S", puedes guiarte con una imágen de internet. Una vez lista tendrás que rellenar con plumón en color amarillo y rojo así como delinear los bordes con color negro. En la parte superior escribirás "Super Papá" y listo. Incluso puedes colocar el nombre de tu papá si así lo prefieres.