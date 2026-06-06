Super Mario Bros es uno de los juegos que marcó la infancia de toda generación y en este 2026 sigue haciendo lo propio, pero en esta ocasión por sus películas, como lo es Super Mario Galaxy, que se acaba de estrenar el 1 de abril. Es por ello que sus personajes son buena opción para enseñar sumas y restas a los niños. También puedes optar por las tablas de multiplicar de Bluey.

En las últimas semanas se han vuelto tendencia los métodos de enseñanza con personajes de caricaturas y series animadas, como lo son estas 3 ideas de tablas de multiplicar de Stitch. Pero en esta ocasión, los que aprenderán serán los más pequeños con las sumas y restas.

Los juegos de Super Mario Bros para enseñar sumas y restas

1. Plantillas de sumas y restas: Esta opción es similar a la de las tablas de multiplicar, pues las plantillas tienen estampados los diferentes personajes del videojuego que saltó a la pantalla grande.

Cómo enseñar sumas y restas con juegos inspirados en Super Mario Bros|Pinterest

2. Recolectar monedas: Un juego que es una buena opción para que los niños aprendan a sumar o restar es el de hacer monedas doradas en una cartulina, pero no cualquiera, sino una que tenga operaciones. El reto será encontrarlas y, para seguir avanzando en el circuito, los pequeños deberán acertar en la operación. Un extra que les puedes agregar es darles un premio simbólico, como un dulce o una estrellita en la frente.

3. Bloques sorpresa: Otra manualidad que puedes hacer son cubos de papel inspirados en los bloques del videojuego de Super Mario Bros con el típico signo de interrogación, ya que dentro de estos habrá operaciones de sumas y restas. Como en la opción pasada, puedes premiar a los niños con pequeños detalles.

Cómo enseñar sumas y restas con juegos inspirados en Super Mario Bros|Pinterest

4. Tarjetas personalizadas: Puedes crear tarjetas con los diferentes personajes y en cada una de ellas ponerle un número, para que así el pequeño aprenda a realizar las operaciones mientras aprende.