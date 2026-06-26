Así puedes entretener a mis hijos en vacaciones

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina por lo que ya debes ir preparándote para entretener a los más pequeños. Ante esta situación es que te mostramos la hijos.

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Debes tener en cuenta que lo importante es equilibrar actividades guiadas con tiempo libre para fomentar su creatividad y evitar que abusen de las pantallas. No es necesario gastar mucho dinero ni planificar cada minuto del día.

¿Cómo puedes entretener a tus hijos?

Actividades creativas en casa

Manualidades con reciclaje: Utiliza las cajas de cartón, rollos de papel y botellas plásticas para construir castillos o naves espaciales.

Murales gigantes: En este caso puedes forrar una pared o incluso el piso con papel continuo para que pinten libremente con las manos.

Cocina divertida: Preparen galletas, pizzas caseras o brochetas de fruta cortadas con moldes.

Caja del aburrimiento: Otra opción es llenar una caja con juegos de mesa, rompecabezas, hojas y lápices para que recurran a ella cuando no sepan qué hacer.

Aventuras y juegos de movimiento

Búsqueda del tesoro: Esconde pistas por toda la casa o el jardín para que encuentren un pequeño premio.

Campaña en la sala: En este caso puedes montar una carpa con sábanas y almohadas para pasar una noche de "camping" diferente.

Juegos clásicos: Enséñales juegos tradicionales al aire libre como el escondite, la rayuela o carreras de sacos.

Circuitos de obstáculos: Si quieres mantenerlos entretenidos pues puedes transformar el pasillo usando cinta adhesiva en el suelo para que salten o hagan equilibrio.

Salidas y conexión con el entorno

Pícnic en la naturaleza: Prepara una merienda sencilla y visiten un parque local, un río o la playa.

Turismo local: Visita museos interactivos, bibliotecas públicas o parques en horarios de menor concurrencia.

Paseos sobre ruedas: También puedes planear salidas en bicicleta, patines o monopatín.

Entretenimiento tranquilo y descanso

Cine en el hogar: Prepara palomitas de maíz, oscurece la habitación y elijan juntos una película o serie corta.

Hora de lectura: Dediquen un momento del día a leer cuentos en voz alta o escuchar audiolibros y pódcast infantiles.

Tiempo libre real: Por otro lado, también debes dejar que se aburran ya que el juego libre e individual es excelente para que desarrollen su propia imaginación.

El descanso también es importante en esta etapa por lo que debes permitirles sus ratos de ocio.