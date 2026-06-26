Así debes cortarte el cabello según las fases de la Luna en julio

Seguir los ciclos lunares para cortar el cabello no es una simple superstición moderna, sino una tradición que está basada en la observación de la naturaleza y surgió hace varios años.

De la misma forma en que la fuerza gravitacional de la Luna rige las mareas de los océanos, el saber popular y diversas guías de estilismo capilar sostienen que influe en los fluidos de nuestro cuerpo, incluyendo el flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo.

Sincronizar tus visitas al salón con el calendario lunar de julio de 2026 te permite usar esta estrategia natural a tu favor, ya sea para acelerar el crecimiento, aportar volumen o fijar la forma de un corte.

La razón para cortarte el cabello según las fases de la Luna

Planificar tu cambio de look en julio requiere entender que cada fase lunar tiene un propósito biológico y energético distinto. Si te cortas el cabello a ciegas, podrías ralentizar su crecimiento sin desearlo o debilitar las hebras.

En cambio, al conocer las fechas exactas de las cuatro fases principales de la Luna sabrás con precisión qué días actúan como estimulante de fuerza y cuáles funcionan para retrasar la aparición de puntas abiertas.

Cuarto menguante

El 7 de julio de 2026, el objetivo es ralentizar el crecimiento para mantener tu estilo intacto por más tiempo. Es ideal para quienes llevan un corte tipo pixie, bob o fleco recto y no quieren perder la forma rápido. El beneficio extra es que las raíces se fortalecen y el cabello crece con mayor grosor desde la base.

Las mejores fases de la luna para cortarte el cabello, según los expertos|Pexels: Farhad Ibrahimzade

Luna Nueva

Fase de introspección y descanso capilar. No se recomienda realizar ningún corte de cabello.

Cuarto creciente

Estimular el crecimiento rápido, largo y con gran vitalidad. Perfecto para quienes intentan que su melena crezca y quieren deshacerse de las puntas resecas. Los efectos se potencian al máximo entre el 22 y el 24 de julio.

El cuarto creciente es el mejor momento para cortarte el cabello si quieres que crezca largo y fuerte|Pexels: Astrofotos PB

Luna Llena

El objetivo es lograr una melena abundante, densa, sana y con brillo extremo. Es indispensable para cabellos severamente dañados y funciona como un tratamiento regenerador natural que aporta volumen.

