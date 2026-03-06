Así debes escoger las fresas y así las debes guardar para que duren más

Los distintos alimentos que se pueden consumir siempre traen consigo decisiones que pueden resultar complicadas. Realmente no todos saben cómo o por qué elegir un fruto sobre otro y con el caso de las fresas se debe prestar atención de manera puntual. Hoy que abundan y están en mejor precio, así se deben comprar para que se elijan las mejores en todos los sentidos.

¿Cuáles son los consejos a tomar en cuenta para elegir y cuidar las fresas?

Aunque las madres le exigían a los niños que checaran bien la fruta antes de comprarla, muchos de adultos siguen sin entender qué se debe hacer para tomar los mejores frutos. En el caso de las fresas resulta muy importante entender estos consejos, pues eso provocará una mejor experiencia con el sabor. Por ello, la PROFECO indica estos tips para los que quieran disfrutar del sabor de la fresa en estas fechas (enero a junio).

Elige las que se sientan firmes, libres de moho, golpes o cortes.

El color debe ser un rojo brillante y uniforme. Si se observan de un color disparejo u opaco… elige otras.

Su olor debe ser dulce pero intenso. Si no huelen fuerte, probablemente tendrán poco sabor.

Separa las que están muy maduras, pues una puede echar a perder todo un cajón.

La humedad prematura les descompone más rápido, por eso las debes lavar justo antes de comerlas… no antes.

De la misma forma, no les quites las hojitas (pedúnculo) porque eso las expone a contagiarse de microorganismos. Solamente házlo cuando las vayas a consumir.

Lo ideal es guardarlas en el cajón de las verduras, solo trata de no amontonarlas.

Si no se usarán en breve, congélelas. Allí lo ideal es hacerlo de manera individual, esparciéndolas en una bandeja. Ya después podrías meterlas juntas en una bolsa hermética.

Y si después de descongelarlas tus fresas pierden textura, mejor utilízalas para postres, mermeladas o smoothies.

¿Qué beneficios para la salud tiene comer fresas?

Aunque siguen haciéndose estudios al respecto, se presume que son una gran ayuda para la salud cerebral y ayuda a prevenir enfermedades de ese tipo cuando el ser humano llega a la vejez o previo a dicha etapa. Pero los siguientes puntos están perfectamente observados, considerándoles una bomba nutricional de bajo costo calórico.