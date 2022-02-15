¿Qué significan tres palomitas azules en WhatsApp?

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería favorita de millones de personas en el mundo, quienes utilizan dicha app en ámbitos personales, profesionales y hasta de pareja.

Como todos saben, WhatsApp funciona con las famosas “palomitas”; una es para confirmar que tu mensaje se envió correctamente y dos son para saber si tu texto fue leído.

Sin embargo, los creadores de la aplicación tienen planes de lanzar una tercera palomita que no tiene nada contentos a los amantes de WhatsApp.

La función de la tercera palomita ha generado opiniones divididas entre los usuarios de las redes sociales, sobre todo entre aquellos que aman contar “chismes” con sus amigos.

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¿Para qué sirve la tercera palomita azul?

La tercera palomita te avisará cuando alguien realice una captura de pantalla a tu conversación con otra persona.

“El usuario (nombre de tu contacto) ha realizado una captura de pantalla. Por su seguridad no proporcione ningún tipo de información personal”, es la leyenda que podría aparecer en tu chat si alguien realiza una screen shot.

El propósito de la tercera palomita es advertir a los usuarios sobre el mal uso de la información personal brindada en WhatsApp.

Aún no se ha confirmado cuándo llega esta nueva función a WhatsApp, pero los internautas están sumamente preocupados por no poder contar “chismes” a sus amigos nunca más.

Algunas personas utilizan las capturas de pantalla para mostrar sus conversaciones a otras personas y contar el “chisme completo”.

La próxima modificación de WhatsApp ha puesto de cabeza a los internautas, quienes aseguran que prefieren cambiarse a Telegram u otra aplicación de mensajería antes de ventilar sus “capturas de pantalla”.

WhatsApp es una aplicación de mensajería lanzada en 2009 por Jan Koum; sin embargo, la empresa Meta de Mark Zuckerberg compró la red social en el 19 de febrero de 2014.

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