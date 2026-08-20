¡Olvídate de las pelusas en la ropa negra! Utiliza este elemento de tu cocina

En ocasiones cuando lavas tu ropa de color, específicamente la negra, es un lío el ver que ya que la sacas… está llena de pelusas. Esto se vuelve incómodo e incluso frustrante pues las piezas de ropa deberían salir impecables y sin manchas blancas. Por ello, algunos indican que la solución a todos tus problemas en ese rubro tiene a un material de cocina como tu salvador: una esponja de trastes.

Ventaneando | Programa completo 20 de agosto de 2026

¿Cómo puedes usar una esponja para evitar pelusas en tu ropa negra?

Esta recomendación está colocada en el rubro de remedios caseros, por lo que basta con una esponja para limpiar en buena medida las pelusas y restos de elementos blancos que surgen de ciertos materiales como toallas o cobijas pequeñas. Por ello, a continuación las indicaciones.

Primero se debe indicar que no existe ningún tipo de aspecto complicado para aplicar este remedio casero. Basta con que coloques una esponja para lavar trastes completamente nueva, junto con la carga que echaste en tu lavadora. El movimiento rotatorio de la máquina permitirá que la parte porosa de la esponja logre su cometido al utilizar dicha parte de manera pasiva.

Se advierte que la efectividad de este truco depende de ciertos factores, manifestando primero que no es una solución total, pero la mayoría de las pelusas o pelos que salen de ciertas prendas quedarán justo en la esponja. Cuando se termine el lavado, este artefacto de cocina debe terminar en la basura.

¿Hay indicaciones especiales para eliminar pelusas con la esponja?

Aunque muchas personas indican que esto funciona de manera bastante efectiva, se advierte que debes tener mucho cuidado con la ropa que es de tela delicada. Dado el roce que se logra con la parte porosa de la esponja para lavar trastes, algunos materiales resienten eso y terminan dañados o muy dañados.

Por ello, la solución consiste en no meter a lavar con la esponja las telas más delicadas y que también laves aparte las prendas que sacan estos materiales… de los que resultan afectados. Tal vez sea un poco tedioso, pero es una solución clave para dejar de sufrir con este asunto cuando lavas tu ropa negra.