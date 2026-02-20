Aprende a hacer estas 4 bebidas refrescantes y buenas para la salud

Todo el mundo sintió el primer gran impacto del calor que se instalará en los siguientes meses. Por ello, es de vital importancia mantenerse hidratado para evitar malestares que pueden complicarse severamente. Por ello, estas son 4 opciones de bebidas y por qué es importante que las tengas entre tus opciones para esta época donde el sol estará a tope en los distintos estados del país.

¿Qué bebidas deben utilizarse para hidratarse en tiempos de calor?

Es sabido que el líquido vital o sus diversas presentaciones son necesarias para mantener controlada la temperatura del cuerpo, hacer que órganos como los riñones funcionen y transportar nutrientes. Por ello, sabiendo que en estas épocas el calor produce sudor y desgaste general, es mejor evitar asuntos como mareos, dolores de cabeza, cansancio y hasta golpes de calor.

Jugos de frutas naturales

En complemento con el agua natural, preparase unos jugos naturales siempre es benéfico y de preferencia evitando añadir azúcares extras. Este tipo de bebidas aportan agua, vitaminas y nutrientes que en general fortalezcan el sistema. Lo ideal es consumirlos de inmediato y como se comentó, haciéndolos en casa.

Agua de coco

La ventaja de esta agua es que aporta de manera natural electrolitos, gracias al sodio y al potasio que incluye. Sirve de grata forma para recuperar los líquidos que se pierden al sudar, equilibrando los minerales en el cuerpo mientras agrega energía ofreciendo una sensación de ligereza. Y de nueva cuenta, se recomienda evitar añadirle azúcares.

Sueros comerciales

Muchos cuestionarán que este consejo sea benéfico para la salud, pero para las personas que están expuestas a actividades físicas desgastantes en medio del calor… no hay mejor opción. Este tipo de bebidas sirven para recuperar líquidos y energía de manera inmediata, por lo que debe ser ocasional el consumo, pues tiene altos contenidos de azúcares y sodio.

Infusiones

Las infusiones y/o tés pueden ser otra opción de relevancia para buscar relajación y frescura. Aportan líquido, por lo tanto hidratación, pero además ayudarán a la digestión. Por ello, manteniéndolos frescos, pueden ser una nueva opción… recalcando el interés por evitar azúcares añadidos.