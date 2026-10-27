Las botellas de plástico suelen reciclarse con facilidad, pero sus tapas a menudo terminan olvidadas en cajones o, peor aún, en la basura, tardando cientos de años en degradarse.

Las tapas de las botellas de agua son pequeñas, rígidas y de colores variados, lo que las convierte en el material perfecto para proyectos funcionales dentro de casa. En lugar de tirarlas, puedes transformarlas en herramientas útiles para el día a día.

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3 ideas para reutilizar las tapas de las botellas de agua

Organizadores de cables y escritorio con diseño horizontal

Toma tres o cuatro tapas de plástico del mismo color para mantener una estética uniforme. Con un cúter o tijeras afiladas, haz una pequeña hendidura o canal en forma de "U" en los bordes laterales de cada tapa, asegurándote de que el grosor coincida con el de tus cables.

Pega una cinta de doble cara de alta resistencia en la base exterior de las tapas y fíjalas en el borde de tu escritorio o buró. Al pasar los cables por las hendiduras, las tapas actuarán como clips de retención.

3 ideas para reutilizar las tapas de las botellas de agua|Pexels: Mateusz Feliksik

Paleta de pintura hermética o contenedores para manualidades

Puedes pegar de 6 a 8 tapas en círculo sobre un pedazo rectangular de cartón rígido o una base de plástico plana. Cada tapa servirá como un cuenco perfecto para colocar pequeñas porciones de pintura acrílica o acuarela, evitando que los colores se mezclen entre sí y reduciendo el desperdicio.

También puedes utilizalas sueltas dentro de un cajón como micro-organizadores para separar cuentas de bisutería. Al ser de plástico liso, limpiarlas es sumamente rápido con un poco de agua tibia.

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Selladores herméticos para bolsas de alimentos

Para este proyecto necesitarás la tapa y la parte superior del cuello de la botella de agua. Con mucho cuidado, recorta el cuello de la botella dejando un pequeño faldón de plástico de un centímetro alrededor de la rosca.

Pasa el extremo abierto de la bolsa de plástico desde abajo hacia arriba a través del cuello recortado de la botella. Abre los bodes de la bolsa hacia afuera, cubriendo el plástico del cuello y luego enrosca la tapa firmemente sobre el plástico de la bolsa.

