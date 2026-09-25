Cómo cultivar tus propios quelites, la planta nombrada como “superalimento” por todos sus nutrientes

Tener un huerto en casa es una alternativa accesible para tener a la mano los ingredientes que más se consumen en la dieta diaria. Lo mejor de todo, es que existen especies que son muy fáciles de cultivarse, como los quelites, famosos por su alto contenido de nutrientes y que son buenísimos para complementar una infinidad de recetas deliciosas y muy saludables.

El procedimiento para sembrar quelites de forma casera es relativamente sencillo y no se necesita ser un experto para lograr resultados positivos, sino que basta con seguir los cuidados recomendados. En cuanto a qué se debe esperar, Biodiversidad Mexicana explica que estas plantas se caracterizan por tener hojas tiernas, tallos comestibles y, en algunos tipos, hasta "botones florales".

Los quelites aportan proteína y vitaminas|SADER

¿Qué se necesita para un huerto casero? 3 pasos para cultivar quelites

Consigue la semilla adecuad a. En primer lugar, hay que considerar que los quelites agrupan a una variedad de plantas como las verdolagas, los quintoniles y huauzontles , por lo que se tiene que elegir con cuál va a trabajarse y así conseguir la semilla correcta.



a. En primer lugar, hay que considerar que , por lo que se tiene que elegir con cuál va a trabajarse y así conseguir la semilla correcta. Siembra la semilla en una maceta con drenaje . Coloca toda la tierra para que quede firme y cubre la semilla. De acuerdo con el manual de Agroindustria , es importante que la maceta de los quelites esté adaptada para filtrar el agua y evitar que la humedad se acumule, pues esto podría afectar a la planta.



. Coloca toda la tierra para que quede firme y cubre la semilla. De acuerdo con el manual de , y evitar que la humedad se acumule, pues esto podría afectar a la planta. Pon la maceta de los quelites en un espacio iluminado. Aunque son una especie que sobrevive en distintos ambientes, sí necesitan tener buena luz para que el crecimiento sea óptimo. También hay que procurar que tenga buen espacio para que crezca sin dificultades, pues puede llegar a superar el metro de altura, tal como menciona el portal de Yerbateca ORG.

Existe una gran variedad de quelites en México|Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

¿Cuáles son los beneficios de los quelites? Por esta razón se le conoce como un "superalimento"

Una de las mayores propiedades de este "superalimento" tan arraigado en la gastronomía mexicana, es que una porción puede aportar mucha más proteína que otro tipo de vegetales. Además, el grupo de plantas de los quelites contienen vitaminas A y C, así como tiamina, niacina y riboflavina, según una investigación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.