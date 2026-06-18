¿Cómo hacer un champú en seco casero con cacao en polvo y almidón de maíz?

En el mundo del cuidado del cabello, el champúe en seco casero puede formularse con ingredientes como el cacao en polvo y el almidón de maíz que funciona mediante un principio físico de absorción lipídica por capilaridad.

El aumento de la temperatura o la actividad diaria estimulan las glándulas sebáceas del cuero cabelludo, liberando sebo que apelmaza la raíz y restaura un aspecto sucio u opaco al cabello. El almidón de maíz o fécula posee una estructura molecular porosa de alta densidad que encapsula las gotas de grasa y humedad al contacto.

Receta del champú en seco casero con cacao en polvo y almidón de maíz

Para poder realizar esta receta necesitamos de almidón de maíz puro, que será el agente secante y absorbente principal. Además de cacao puro en polvo, que será el pigmento regulador del tono y antioxidante.

Asimismo, deberemos usar una brocha gruesa para rubor o talco limpia, para evitar aplicar producto en exceso. Un salero de cocina o frasco de vidrio limpio para almacenar el producto y un cepillo de cerdas tupidas para remover el exceso de polvo.

La forma correcta de usar el champú en seco de cacao|Pexels: Beyzanur K.

En un recipiente seco debemos mezclar las proporciones según tu color de cabello. Para una melena castaña estándar, combinaremos dos cucharadas de almidón de maíz con una cucharada de cacao en polvo. Después, revolveremos vigorosamente con una cuchara hasta obtener un tono uniforme.

El siguiente paso es pasar el polvo a un salero o a un envase con tapa perforada, así podremos mantener la mezcla seca. Con el cabello completamente seco, trazaremos líneas divisorias con un peine y espolvoreamos una cantidad mínima del champú en seco directamente en las raíces grasas.

La fórmula correcta de cacao en polvo con almidón para el champú en seco|Pexels: Beyzanur K.

También podemos introducir la brocha de maquillaje en el polvo, sacudir el exceso y aplicarlo dando pequeños toques en el cuero cabelludo. Dejaremos actuar el polvo en nuestra cabeza por 5 minutos sin tocarlo.

Después, masajearemos con las yemas de los dedos e inclinaremos la cabeza hacia abajo para retirar todo el exceso de polvo cargado de grasa. La melena debe recuperar el volumen y su textura limpia al instante.

