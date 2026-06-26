¿Cómo se hace la mantequilla noisette que el Chef Diego Niño mostró en MasterChef 24/7 y para qué se usa?

Este viernes en MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño sorprendió a más de uno de sus alumnos cuando presentó un tazón repleto de una sustancia oscura, pero de delicioso olor que de inmediato conquistó a todos los cocineros... ¡se trata de la mantequilla noisette, un referente de la gastronomía francesa que puedes preparar en tu casa!

¿Cómo hacer la mantequilla noisette que viste en MasterChef 24/7?

"No, la mantequilla no se me quemó, hice mantequilla noisette, sientan esos aromas, es más intensa", explicó el Chef Diego Niño en la cocina de MasterChef 24/7 ; en realidad, hacer esta variedad es más sencillo de lo que parece porque consiste en mantequilla derretida que se cocina hasta que los sólidos de la leche se doran.

La mantequilla noisette, famosa por su color ámbar-avellanado, su aroma profundo y su sabor tostado y dulce, puede darle un plus a tus platillos tanto dulces como salados para que sepan como de alta cocina; simplemente debes seguir estos pasos y sí, poner mucha atención porque de la mantequilla noisette a la mantequilla quemada hay sólo un par de segundos de diferencia:

Corta y calienta la mantequilla a fuego medio.

Corta la mantequilla (de preferencia sin sal) en cubos uniformes para que se derrita al mismo tiempo y colócala en una sartén o cacerola de fondo claro; si usas una sartén negra, no podrás ver el cambio de color de los sólidos.

Mueve la sartén y checa el evaporado del agua.

La mantequilla se derretirá y empezará a hervir y chisporrotear. Esto es completamente normal: es el agua de la mantequilla evaporándose. Mueve la sartén suavemente de vez en cuando.

Vigilar los sólidos y su cambio de color.

El chisporroteo se detendrá y se formará una capa de espuma blanca en la superficie. Debajo de esa espuma, verás que unos puntitos comienzan a caer al fondo y a cambiar de color: primero amarillo, luego dorado y finalmente un tono castaño claro/marrón... ¡vigílalos, porque son los sólidos lácteos

Retira y enfría

En cuanto la mantequilla huela a nuez tostada y los sólidos estén dorados, retira la sartén del fuego. Transfiere la mantequilla de inmediato a un tazón resistente al calor para detener la cocción por completo. Asegúrate de raspar los puntitos dorados del fondo, ¡ahí está todo el sabor!

¿Para qué se usa la mantequilla noisette?

La mantequilla noisette se convirtió en la consentida de los chefs gracias a sus notas de caramelo, tostado y frutos secos que la mantequilla normal no tiene y que le da un toque de excelencia a postres y platos fuertes.

En postres, por ejemplo, puedes usar la noisette en lugar de mantequilla normal para preparar galletas, croissants, betunes y panqués... ¡verás cómo el sabor pasa al siguiente nivel!

En la cocina salada, la mantequilla noisette le dará un toque espectacular a tus pastas simples, pescados, mariscos y vegetales asados... ¡el sabor te encantará!

¡Recuerda! Puedes hacer una buena cantidad de noisette, dejar que se solidifique en el refrigerador y usarla como si fuera mantequilla normal durante la semana.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.