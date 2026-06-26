Lancer NO quiere subir al balcón de MasterChef 24/7 y explica por qué espera el delantal negro para la eliminación

El jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 este 25 de junio estuvo lleno de tensión y llevó a los cocineros al límite. Esto porque tuvieron que defenderse con una receta original de hamburguesas, pero los resultados no fueron los mejores y muy pocos se salvaron. Uno de ellos fue Lancer, quien convenció a los chefs de que se merecia otra oportunidad y todavía tiene posibilidades de salvarse.

Sin embargo, este escenario no termina de convencer al polémico participante, pues desde que empezó la temporada 2026 en la cocina más famosa de México Lancer ha tenido que participar en los domingos de eliminación. Por lo que ahora que está cerca de subir al balcón, ya empezó a pensar que quizá no es lo ideal, pues no solo estaría días sin cocinar, sino que perdería el título de "más delantales negros" de todos sus compañeros.

"Una parte de mí sabe que lo mejor es subir al balcón, pero otra no quiere perder el récord con Luis y eso pasaría si no tengo delantal negro esta semana", le explicó a Diego, uno de sus aliados en la competencia y quien además le hizo ver que, ahora mismo, el creador de Notibola ya lo destronó.

Lancer habló con Diego sobre la posibilidad de subir al balcón en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Quiénes son los delantales negros en MasterChef HOY 26 de junio: los cocineros en riesgo

Hasta el momento, ya hay 8 participantes que están en riesgo de salir en el domingo de eliminación. Los primeros que entraron a la "cuerda floja" fueron Julio y Daniela, quienes desde el domingo 21 se ganaron el mandil negro como castigo al bajo desempeño que han mostrado en MasterChef 24/7 durante el tiempo que llevan.

La lista completa de delantales negros incluye a los siguientes participantes:



Diego

Flor

Emmanuel

Ismael

Nora

Luis

Julio

Daniela

Por otra parte, las que ya están en el balcón son Michelle y Carmen, quienes fueron beneficiadas por Daniela al ganar el reto por equipos. Además, Jazmín obtuvo la mayor cantidad de apoyo en las votaciones del público y ya aseguró otra semana en la cocina más famosa de México. Los cocineros en riesgo todavía no están completos, pues faltan los retos del viernes de salvación y esto podría cambiarlo todo.