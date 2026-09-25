Las flores de cempasúchil son el alma cromática del Día de Muertos en México. Además de las versiones naturales, existen modelos hechos con papel crepé que funcionan como adornos.

Gracias a la textura corrugada de este material, es perfecto para imitar a la perfección el volumen esponjoso de los pétalos de esta flor tradicional mexicana.

3 ideas para hacer flores de cempasúchil con papel crepe

Aprender a elaborar tus propias guías florales te permite ahorrar dinero, reciclar materiales y diseñar decoraciones personalizadas que no perderán su viveza con el paso de los días.

Desde coronas decorativas hasta caminos aromáticos artificiales para el suelo del altar, los usos de estas piezas son infinitos:

La técnica clásica del acordeón con grapa central

Para comenzar, corta rectángulos de papel crepé de color naranja o amarillo de aproximadamente 10 cm de ancho por 12 cm de largo.

Así puedes elaborar flores de cempasúchil con papel crepé|Pinterest

Superpone entre 6 y 8 capas de papel. Dobla el conjunto de hojas hacia adelante y hacia atrás en forma de acordeón, manteniendo franjas de un cm de ancho, y asegura el centro con una engrapadora.

Después, redondea las esquinas exteriores o realiza cortes en forma de flecos y abre en forma de círculo, levantando cada capa de papel.

Cmpasúchil realista con círculos calados y alambre

Junta los círculos en una sola pila y realiza pequeños cortes rectos alrededor de toda la circunferencia. Para el ensamble, perfora el centro de los círculos con un trozo de alambre delgado de florería. Levanta cada capa y presiónala firmemente alrededor del alambre para formar el capullo central.

Ideas para hacer flores de cempasúchil con papel crepé|Pinterest

Guirnaldas continuas de cempasúchil enrrollado

Corta una sección del rollo de unos ocho centímetros de ancho y, utilizando unas tijeras largas, realiza cortes tipo fleco a lo largo del extremo del rollo, asegurándote de no cortar el lado opuesto, que será la base de la guirnalda.

Desenrolla con cuidado la larga tira de papel que has obtenido y toma un trozo de rafia o cuerda del largo total que deseas para tu decoración. Enrolla la base lisa alrededor de la cuerda, simulando una guirnalda esponjosa.

