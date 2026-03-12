Cómo hacer la manicura media luna: Diseños y guía paso a paso

Entre las tendencias que vuelven con fuerza en el mundo de la belleza, la manicura media luna destaca por su elegancia atemporal y su estética retro. Este diseño ganó popularidad en la década de 1920 y vuelve a ser furor en 2026 con versiones que combinan minimalismo y creatividad.

A diferencia de la manicura francesa, que resalta la punta de la uña, la media luna pone el foco en la base, específicamente en la zona de la lúnula. Este detalle puede dejarse al natural o pintarse en un tono diferente al resto de la uña.

Diseños de manicura media luna: 3 formas elegantes de llevar la tendencia en 2026

Media luna clásica: este diseño de uñas

Media luna en contraste: la base de la uña se pinta en un color distinto al resto, como dorado, plateado o blanco, creando un contraste moderno y sofisticado.

Media luna creativa: utiliza tonos suaves o translúcidos, como beige, rosa lechoso o lavanda. Pero incorpora elementos como puntos, líneas o sombras.

Diseños de uñas: ¿Cómo hacer la manicura media luna paso a paso en casa?

Para lograr una manicura media luna prolija, la preparación de la uña es fundamental. Los expertos recomiendan comenzar con un buen limado y el cuidado de la cutícula para que la base de la uña quede bien definida. El proceso básico incluye:



Preparar la uña: limar, limpiar y tratar la cutícula para dejar la superficie uniforme. Aplicar una base protectora que ayude a proteger la uña y mejorar la duración del esmalte. Delimitar la lúnula: se puede utilizar una guía semicircular o adhesivos redondos para marcar la forma. Esmaltar el resto de la uña con el color elegido. Sellar con top coat para aportar brillo y mayor duración.

El manicurista de celebridades Tom Bachik recomienda utilizar guías adhesivas si se busca un acabado preciso. "La clave de la manicura media luna está en definir bien la forma de la lúnula. Un trazo limpio marca la diferencia entre un diseño improvisado y uno profesional", afirma.