MasterChef 24/7: Mitos del vinagre y el bicarbonato, ¿sirve realmente esta mezcla en tu cocina?

Usar vinagre y bicarbonato para la desinfección de superficies e incluso alimentos en las cocinas de México es una de las opciones más populares para las amas de casa, ¿pero en realidad esto funciona? ¡Cuidado, pues acá te tenemos unos datos al estilo MasterChef 24/7 que te harán pensarlo dos veces antes de usar esta mezcla!

¿Sirve la mezcla de vinagre y bicarbonato para desinfectar al estilo MasterChef 24/7?

Tanto los Jueces como los "Maestros de Fuego" de MasterChef 24/7 han sido muy claros al respecto a lo largo del reality: sin importar la receta que hagas o tu sazón, la higiene en la cocina es un aspecto que no se negocia a la hora de preparar alimentos: tanto las superficies como los ingredientes, trastes y cubiertos deben estar impecables para evitar posibles enfermedades.

El asunto de la limpieza llama especialmente la atención luego del brote de la llamada "diarrea explosiva" que se expande por Estados Unidos y que encendió las alarmas a nivel internacional... ¿pero realmente es buena idea desinfectar tus superficies, frutas y verduras con vinagre y bicarbonato?

Google Gemini advierte que esta mezcla, aunque es popular, no es tan efectiva como parece: a decir de la IA, las burbujas son sólo un efecto químico que no desinfecta aunque sí podría funcionar para remover la mugre:

"Al terminar la efervescencia, las propiedades del ácido y de la base se anulan entre sí, dejando esencialmente agua con acetato de sodio (una sal). Perdiste la acidez del vinagre y la capacidad del bicarbonato en un solo paso", explicó la IA.

EN EL CASO DE LAS VERDURAS

Si bien el vinagre con bicarbonato reduce cierto porcentaje de bacterias superficiales en las verduras por su acidez, no es un desinfectante de espectro completo.

Lo que hace: Ayuda a desprender suciedad y reduce ligeras cargas bacterianas.

Lo que NO hace: No elimina parásitos resistentes (como Giardia o Cryptosporidium), ni virus entéricos o bacterias agresivas como Salmonella o E. coli en concentraciones peligrosas... ¡cuidado!

¿ES EFECTIVO EN FRUTAS?

El bicarbonato no es un agente antimicrobiano y no está comprobado que sea más eficaz al mezclarlo con vinagre para desinfectar frutas; sin embargo, hay excepciones interesantes:

Remoción de pesticidas: Estudios científicos (como los de la Universidad de Massachusetts) demuestran que sumergir frutas de piel firme (como manzanas) en una solución de agua con bicarbonato por 12-15 minutos ayuda a degradar y remover ciertos plaguicidas agrícolas de la superficie mejor que el agua sola... ¡una alternativa interesante!

En contra: La mezcla NO mata microorganismos patógenos; sirve para limpiar residuos químicos, no para desinfectar microbiológicamente... ¡tus frutas no quedarían limpias al 100!

Como ves, usar vinagre con bicarbonato ayuda a limpiar sobre todo superficies, pero no sustituye la desinfección adecuada; si quieres que tus frutas y verduras estén realmente libres de gérmenes es recomendable el lavado minucioso con agua potable y frotar con un cepillo suave.

Si eso no te parece suficiente, puedes usar plata coloidal o cloro de uso alimentario (las famosas "gotitas") sobre todo para vegetales con hoja como la lechuga o frutas como las fresas siguiendo estrictamente el número de gotas y tiempo de remojo que indica la etiqueta... ¡es la mejor opción!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?