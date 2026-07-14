¡Rey Grupero y Shada Hérnandez se reencuentran en Survivor México La Reliquia en Llamas!

¡Volverán a verse! Rey Grupero y Shada Hernández fueron confirmados de manera oficial como sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas , por lo que coincidirán otra vez como compañeros en un reality de TV Azteca.

Desde que Survivor México La Reliquia en Llamas fue confirmado para este julio del 2026 las expectativas aumentaron al máximo por varios factores: el JUGOSO premio final de dos millones de pesos , el regreso de "Warrior" como conductor principal y la oportunidad de ver a Rey Grupero y Shada Hernández al límite en las playas de Survivor… ¿pero en qué otro reality vimos a estas celebridades dispuestas a resistir de TODO con tal de avanzar?

¿En qué otro reality de TV Azteca coincidieron Rey Grupero y Shada Hernández, sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Sólo los fans más intensos de la adrenalina saben que Rey Grupero y Shada Hernández estuvieron juntos como competidores hace ya dos años, cuando formaron parte del reality La Isla 2024: Desafío Grecia y Turquía, en donde se sometieron a toda clase de pruebas extremas bajo la conducción de Alejandro Lukini.

Por un lado, Rey Grupero -cuyo verdadero nombre es Luis Alberto Ordaz- entró al equipo de los Rebeldes (color verde) y desde el primer día aportó la dosis de irreverencia, chistes y tensiones cotidianas que lo caracterizaron en La Isla.

Lamentablemente, el rendimiento físico y de destreza mental de Rey Grupero empezó a flaquear hacia la mitad de la competencia y el 19 de julio de 2024 se convirtió en el noveno desterrado del programa: siempre se mostró agradecido con la oportunidad y ahora todo apunta que quiere reivindicarse en Survivor México La Reliquia en Llamas.

Shada Hernández, por su parte, demostró ser una de las competidoras más completas de La Isla 2024: Desafío Grecia y Turquía . Comenzó en el equipo de los Desconocidos (morado) y posteriormente pasó a formar parte de los Rebeldes (verde).

La fuerza, determinación y destreza de esta ingeniera química le permitieron llegar hasta la Gran Final del reality, disputada el 6 de septiembre de 2024: aquel día, Shada se disputó el campeonato con Marianela Rodríguez y Fernando Lozada. El circuito final le pasó factura y terminó siendo la última desterrada de La Isla... ¡se quedó con el tercer lugar y ahora va por ganarse los dos millones de pesos en Survivor México La Reliquia en Llamas!

¿Cómo le irá a Rey Grupero y Shada Hernández en esta nueva aventura? ¡Sintoniza la señal de Azteca UNO y no te pierdas ni un detalle de lo que le pase a estos sobrevivientes!

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas?

¡No te pierdas el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas! Podrás verlo totalmente GRATIS a través de la señal de Azteca UNO el próximo lunes 20 de julio del 2026 a las 06:30 de la tarde en punto.