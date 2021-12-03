Miles de arañas invadieron un pequeño pueblo. (VIDEO)

Sorpresivamente, miles de arañas invadieron un pequeño pueblo en la isla indonesia de Bali. Los habitantes registraron el inesperado fenémeno en video, donde se aprecia cómo morían del susto ante el inesperado hecho.

Kintamani es un pequeño poblado que se ha hecho viral porque fue invadido por miles de arácnidos que han tomaron los cables y los techos de las casas para tejer sus redes.

Los residentes locales no parecen mostrarse sorprendidos ante su presencia, pero sí se ven con terror, según se observa en un visual que se hizo viral.

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Video viral causa terror en internet

El video viral despertó gran terror y fascinación por igual en internet, pues unos morirían del susto al ver tal escena “salida de una pesadilla”, pero otros lo consideraron un espectáculo natural

Los arácnidos son inofensivos para los humanos, más no para otras especies, ya que pueden ser una terrible amenaza.

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