Aprende a realizar este ritual con albahaca para atraer la abundancia

Los rituales son temas que se han popularizado bastante entre las redes sociales, pues muchas personas han adoptado las creencias o si bien no son creyentes totales, ven esto como una opción para buscar soluciones en el día a día. Ante eso, este procedimiento con albahaca se presume como uno que atrae abundancia.

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¿Por qué la albahaca atraería la abundancia?

Según quienes practican este tipo de situaciones, existe una intención de alinear aspectos “energéticos” en favor de las intenciones económicas o inclusive de salud. Ante eso, los distintos elementos a utilizar se vuelven de suma relevancia, pues cada uno tiene su historia como hierba o especia que se utilizó en medicina naturista, por ejemplo.

Con el caso de la albahaca, se sabe que puede funcionar como repelente natural de elementos como el frutero. En ese sentido, es un ayudante para mantener en buen estado cada una de las frutas. Por eso en el ámbito energético se asocia con dicha labor repelente, donde se quita pesadez del ambiente, ayudando a la mente al enfoque hacia el corazón del hogar.

¿Qué elementos lleva y cómo se hace el ritual con albahaca?

Según los practicantes del esoterismo, se recomienda hacer este ritual los lunes o los miércoles, donde es el inicio de semana o que se conoce como días comerciales. De hecho, no requieres otro elemento mas que la albahaca.

@diegocardenascafe3 🌿✨ La albahaca no es solo para la cocina, también abre caminos 🙌 Hoy te comparto un ritual sencillo pero poderoso para desbloquear tu energía: 1️⃣ Toma 3 hojas de albahaca fresca. 2️⃣ Colócalas en un vaso de cristal con agua y déjalas reposar toda la noche. 🌙💧 3️⃣ A la mañana siguiente, bota el agua y deja las hojas en el vaso. 4️⃣ Repite este proceso por 7 días. 5️⃣ Al finalizar, lleva las hojas a una maceta o a la tierra 🌱, devolviendo su energía. 💫 Este ritual ayuda a abrir caminos, limpiar estancamientos y atraer nuevas oportunidades. 👉 Pruébalo, cuéntame tu experiencia y compártelo con esa persona que sabes que necesita un empujoncito energético. #RitualesEnergéticos #AlbahacaMágica #AbreCaminos ♬ sonido original - Diego Cárdenas

Usa una planta fresca - Si las hojas ya están marchitas, las fuerzas vibratorias del ritual no serán tan poderosas.