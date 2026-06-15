3 ideas de pasteles de Minecraft: ideal para sorprender a los más chicos

‘Minecraft’ es uno de los videojuegos creados en los últimos tiempos y que se han convertido en los más populares de todos, teniendo en cuenta que fue creado en el año 2009 y que consiste en la construcción de bloques y desde su lanzamiento se ha convertido en furor. Más allá de estar presente en muchas consolas, ha trascendido y ha llegado a verse hasta en el cine. Por eso, es que cada vez más está siendo temática de fiestas infantiles, como la posibilidad de hacer un delicioso pastel.

Noticias Querétaro del 15 de junio 2026

Cada vez que pensamos en organizar un cumpleaños infantil, hay que tener en cuenta varios aspectos, como pensar en el tipo de decoración que querrán los más pequeños, ya que seguramente sea de algún personaje de televisión, de videojuegos, equipo de fútbol, entre otros. Y dentro de esa organización se encuentra el pastel, que es el centro de la fiesta y que su decoración dependerá de los gustos de cada uno y Minecraft es una opción.

Tal como mencionábamos anteriormente, Minecraft es un videojuego de mundo abierto donde la exploración y las construcciones son fundamentales; fue desarrollado en el año 2009 y permite crear diferentes universos fantásticos y artísticos mediante la colocación de bloques. Por este motivo, es que hay tres ideas de pasteles de esta temática que podrás preparar para la fiesta infantil y que les encantará a todos.

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Ingredientes del pastel de Minecraft

230 gr de mantequilla sin sal

250 gr de azúcar estándar

4 huevos

2 cdas de extracto de vainilla

300 gr de harina de trigo

3 cdas de polvo para hornear

200 ml de leche

500 ml de crema para batir

25 gr de azúcar glass

100 gr de fresas frescas o fondant rojo

Paso a paso para el pastel de Minecraft

Colorante en gel para emular el césped Precalentar el horno a 180°C Batir la mantequilla y el azúcar hasta que quede esponjoso Añadir los huevos de a uno junto con la esencia de vainilla Incorporar la harina, el polvo para hornear y la leche Verter la mezcla en un molde redondo y hornear por 40 minutos Dejar enfriar el bizcocho por completo Cubrir todo el pastel con la crema batida abierta Colocar cuadrados de fondant rojo o fresas en la parte superior para simular manchas de pastel