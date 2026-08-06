¿Buscas salud y energía positiva? Este es el ritual que te ayudará en el eclipse solar

Probablemente las personas en algún momento pensaron que la astrología y la astronomía eran lo mismo o se confundieron los términos. Por eso se aclara que la astrología se encarga del ámbito de creencias energéticas donde se proponen algunos rituales. En esta oportunidad lo que se busca transmitir es la forma de realizar un procedimiento que alinea las energías en temas de salud en un evento como el eclipse solar.

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¿Cómo se hace el ritual para atraer salud en el eclipse solar?

Como punto de partida, debes conseguir los siguientes elementos.

Materiales

Papel y pluma

Un cuarzo transparente

Una hoja de laurel

Un puñado de romero fresco o seco

Un vaso de agua limpia

Una vela blanca

Elaboración del ritual

La base de este ritual recae en la localización de un espacio donde nada ni nadie te distraiga

La segunda parte tiene como objetivo poner el vaso de agua frente a ti, colocando el laurel y el romero a un lado

Posteriormente encenderás la vela blanca, simbolizando la protección, la sanación y la luz

Escribe en la hoja de papel los deseos que tengas alrededor de tus necesidades físicas. Por ejemplo: “Deseo encontrar mi plenitud física en torno a mi peso”, “Ya no me enfermaré tanto este resto de año”, etcétera

Después debes sostener el romero con tus dos manos al menos dos o tres minutos, pensando en cómo la energía del universo te rodea para encontrar la fortaleza y sanidad física

Pon el laurel debajo del vaso mientras respiras lenta y profundamente en silencio y cerca de 3 o 5 minutos

Y para finalizar, debes dejar que la vela se consuma, riega una planta o jardín como símbolo de renovación y guarda la hoja de tus intenciones hasta la siguiente luna nueva

¿Por qué este ritual se recomienda en el eclipse solar?

Además del espectáculo que representa ver un eclipse solar, los creyentes de los rituales aseguran que en ese día el universo funciona de cierta forma. Ese tiempo es el final de una etapa y el comienzo de otra, por lo que se convierte en el momento ideal para dejar atrás malos pensamientos, prácticas equivocadas y relaciones que lastiman. Por ello, la mente debe enfocarse en lo más importante… que es fortalecer el cuerpo desde lo físico y hasta lo emocional.