Regar las plantas con el agua del aire acondicionado: quiénes lo hacen y para qué sirve

Regar las plantas con el agua del aire acondicionado es una práctica que realizan muchos aficionados a la jardinería y quienes buscan reducir el desperdicio de agua en el hogar. Este líquido proviene de la condensación de la humedad presente en el aire, por lo que puede utilizarse para el riego de algunos ejemplares ornamentales (siempre que se recoja en recipientes limpios y no haya estado en contacto con contaminantes).

Especialistas en jardinería afirman que este líquido no reemplaza completamente al agua potable para todas las especies, ya que posee una composición diferente. La Royal Horticultural Society (RHS), una de las instituciones de horticultura más reconocidas del mundo, promueve el aprovechamiento responsable del agua para el cuidado de las plantas. Pero fabricantes de sistemas de climatización como Daikin y Mitsubishi Electric explican que el agua de condensación es el resultado del proceso de deshumidificación del aire y no contiene las sales minerales habituales del agua de red.

¿Por qué algunas personas riegan sus plantas con el agua del aire acondicionado?

El principal motivo es el ahorro de agua potable y el aprovechamiento de un recurso que terminaría en el desagüe. Además, al tratarse de líquido con un bajo contenido de minerales, puede resultar útil para determinadas plantas que son sensibles a la acumulación de cal. Estas son sus principales ventajas:



Reduce el desperdicio de agua: permite reutilizar el agua de condensación generada diariamente por el equipo de aire acondicionado.

permite reutilizar el agua de condensación generada diariamente por el equipo de aire acondicionado. Tiene baja concentración de minerales: al ser un agua condensada, prácticamente no contiene cal ni sales disueltas, lo que puede beneficiar a algunas plantas de interior.

al ser un agua condensada, prácticamente no contiene cal ni sales disueltas, lo que puede beneficiar a algunas plantas de interior. Ayuda al cuidado ambiental: reutilizar este recurso contribuye a un uso más eficiente del agua, especialmente durante los meses de mayor calor.

reutilizar este recurso contribuye a un uso más eficiente del agua, especialmente durante los meses de mayor calor. Es útil para plantas ornamentales: muchas personas la emplean para regar helechos, potus, calatheas o plantas tropicales, siempre alternando con agua convencional cuando sea necesario.

Pero los expertos aclaran que el agua de condensación carece de nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal. Por ello, no debe considerarse un sustituto permanente del agua de riego ni de los fertilizantes.

¿Qué precauciones recomiendan los expertos antes de usar esta agua?

Antes de incorporar esta práctica a la rutina de jardinería, conviene seguir algunas recomendaciones respaldadas por especialistas.



Recoger el agua en recipientes limpios: evita que se contamine con polvo, tierra o residuos mientras se almacena.

evita que se contamine con polvo, tierra o residuos mientras se almacena. Revisar el estado del aire acondicionado: técnicos en climatización recomiendan realizar el mantenimiento periódico del equipo para impedir la acumulación de suciedad, hongos o bacterias en las bandejas y conductos de condensado.

técnicos en climatización recomiendan realizar el mantenimiento periódico del equipo para impedir la acumulación de suciedad, hongos o bacterias en las bandejas y conductos de condensado. No utilizar agua con residuos visibles: si el agua presenta mal olor, coloración o partículas, es preferible desecharla.

si el agua presenta mal olor, coloración o partículas, es preferible desecharla. Alternar con agua de riego habitual: la RHS recuerda que las plantas necesitan nutrientes y minerales que este tipo de agua no aporta, por lo que conviene combinar su uso con agua corriente y un plan de fertilización adecuado.

la recuerda que las plantas necesitan nutrientes y minerales que este tipo de agua no aporta, por lo que conviene combinar su uso con agua corriente y un plan de fertilización adecuado. No usarla en plantas con problemas sanitarios sin asesoramiento: si una planta presenta enfermedades o deficiencias nutricionales, lo más recomendable es consultar a un ingeniero agrónomo o especialista en jardinería antes de modificar el sistema de riego.

Aunque el agua del aire acondicionado puede ser una alternativa sostenible para determinadas plantas ornamentales, su uso debe ser responsable. La combinación de un equipo bien mantenido, recipientes limpios y un riego equilibrado permitirá aprovechar este recurso sin comprometer la salud del jardín.