7 ingredientes de belleza limpios que no contaminan los ríos ni el agua al enjuagarte

Los ingredientes de belleza limpios y biodegradables son compuestos orgánicos que se disuelven de forma natural al entrar en contacto con el agua, evitando la acumulación de toxinas en los ríos y océanos.

A diferencia de los cosméticos convencionales saturados de microplásticos, siliconas y sulfatos pesados, estas alternativas respetan el ciclo hidrológico. Al utilizar productos formulados con materias primas ecológicas, cuidas la salud de tu piel y previenes la degradación de la fauna marina y la eutrofización de los ecosistemas acuáticos.

Cada vez que te duchas o lavas el rostro, los residuos de tus rutinas de higiene personal viajan directamente por el desagüe hacia los mantos acuíferos.

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Los 7 ingredientes de belleza ecocompatibles que no contaminan

Glicerina vegetal pura

Extraída de aceites como el de coco o palma sustentable, sustituye con maestría a los aceites minerales derivados del petróleo. Se disuelve por completo en el agua y sirve de alimento para los microorganismos encargados de purificar los ríos de forma natural.

Arcilla blanca o caolín

Utilizada en mascarillas y limpiadores faciales en lugar de las microesferas de polietileno. Al enjuagarse, regresa a la tierra en su estado mineral puro, funcionando como un sedimento natural que no altera el pH.

Los ingredientes que debes buscar en tus productos de belleza si no quieres contaminar|Pexels: Anna Keibalo

Glucósido de coco

Un tensioactivo natural derivado del coco y las frutas que reemplaza a los sulfatos agresivos. Genera una espuma suave y efectiva que se biodegrada al 100% en menos de 28 días.

Aloe vera orgánico o sábila

Este gel vegetal es agua rica en nutrientes en su mayor parte. Al entrar en contacto con el drenaje, se mezcla con las corrientes sin dejar residuos.

Polvo de semilla de arroz

Sustituye a los microplásticos exfoliantes. Provienen de la molienda de granos y se degradan de forma biológica inmediata.

Estos ingredientes de belleza no contaminan el agua|Pexels: cottonbro studio

Ácido hialurónico de origen vegetal

Obtenido mediante la fermentación de plantas, se descompone en azúcares simples al diluirse en grandes masas de agua.

Aceite esencial de lavanda o manzanilla

Estos extractos puros aportan un aroma terapéutico que se evapora y diluye de forma completamente inocua.

