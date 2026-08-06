Como en clase de MasterChef 24/7: la receta especial de los roles de canela con tocino de la Chef Lili

Los roles de canela son uno de los postres más populares de la repostería, pero la Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, llevó esta preparación a otro nivel durante una de sus clases al combinar el dulzor tradicional con un ingrediente inesperado: tocino caramelizado con miel de maple y bourbon. El resultado es una receta llena de contrastes, perfecta para sorprender en cualquier ocasión.

MasterChef 24/7: la receta de roles de canela con tocino de la Chef Lili

Si quieres recrear en casa una preparación como la de MasterChef México 2026, que fue el reto delivery de la semana para compartir, esta versión conserva la clásica masa esponjosa de los cinnamon rolls, pero añade un relleno de azúcar morena y canela, un frosting cremoso con maple y un crujiente tocino caramelizado que convierte cada bocado en una experiencia diferente.

Con una masa suave, frosting de queso crema y un toque crujiente de tocino, esta receta de MasterChef 24/7 es perfecta para sorprender en cualquier desayuno o brunch.|Canva

"Suaves, esponjosos, con un delicioso relleno de canela, frosting de maple y el toque perfecto de tocino caramelizado. ¡Una combinación que definitivamente tienes que probar!", escribió la Chef Lili para acompañar la publicación en Instagram en la que dio a conocer la receta y el paso a paso para la preparación.

Ingredientes para 8 piezas:

-Masa



180 g de leche entera tibia

7 g de levadura seca instantánea

65 g de azúcar

1 huevo grande (50 g)

1 yema

76 g de mantequilla suave

400 g de harina de trigo

3 g de sal

-Relleno



150 g de azúcar morena

16 g de canela en polvo

80 g de mantequilla suave

-Antes del horneado



200 g de crema para batir

-Frosting



180 g de queso crema

75 g de mantequilla suave

120 g de azúcar glass

2.5 g de vainilla

60 g de miel de maple

-Tocino caramelizado



250-300 g de tocino

60 g de miel de maple

15 g de bourbon

2 g de canela

El paso a paso de los roles de canela de la "Maestra del fuego" de MasterChef México

Con esta receta de la Chef Lili Cuéllar, podrás disfrutar en casa de unos roles de canela con maple y tocino que combinan la suavidad del pan, el dulzor del glaseado y el toque ahumado del tocino, una propuesta diferente al estilo de MasterChef 24/7.

Procedimiento:



Barniza el tocino con la mezcla de maple, bourbon y canela. Hornea a 180 °C durante 25 a 30 minutos. Deja enfriar y pica finamente.

Paso a paso de la masa:



Mezcla la leche tibia, la levadura y una cucharadita de azúcar. Reposa durante 10 minutos. Agrega el huevo, la yema y el resto del azúcar. Incorpora la harina y la sal. Amasa y agrega la mantequilla poco a poco hasta obtener una masa lisa y elástica. Deja fermentar durante 1 hora o hasta que doble su volumen.

Armado:



Mezcla los ingredientes del relleno. Estira la masa en un rectángulo. Unta el relleno y agrega el tocino caramelizado picado. Enrolla y corta 8 piezas. Deja fermentar de 30 a 45 minutos.

Horneado y decoración:



Vierte 200 g de crema para batir alrededor de los rollos. Hornea a 180 °C durante 22 a 28 minutos. Bate todos los ingredientes del frosting hasta obtener una mezcla lisa. Decora los rollos cuando aún estén tibios y termina con más tocino caramelizado.

La mañana de este jueves, los roles de canela especiales de la Chef Lili fueron el gran platillo del reto delivery. Los cocineros prepararon la receta para compartir con Techo, una fundación dedicada a construir viviendas dignas para los que menos tienen.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.