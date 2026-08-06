Haz este ritual definitivo durante el eclipse de agosto para encontrar el amor

Los eventos astronómicos como un eclipse solar son espacios ampliamente venerados por los creyentes de los asuntos energéticos. Se indica que cuando en el cielo estelar ocurren estos momentos tan imponentes, la energía del universo entra en una etapa realmente relevante para llevarla a tu favor. En este caso, se recomienda acudir a este tipo de rituales con la intención de encontrar el amor a la brevedad.

¿Cómo hacer correctamente el ritual del amor en el próximo eclipse solar?

Primero debes conseguir los siguientes elementos para utilizar el día del eclipse, en el momento en el que desarrolles este sencillo ritual.

Dos cucharadas de miel

Una vela rosa

Un plato pequeño de cerámica o vidrio

Una hoja de papel

Una pluma de tinta roja o rosa

Realización del ritual

Primero encuentra un lugar tranquilo donde nada ni nadie te interrumpa

En total estado de calma, enciende y acomoda la vela sobre el plato

Con la pluma y en la hoja debes escribir las CUALIDADES que quieres de una persona para que sea tu pareja. No pienses en personas ni aspectos físicos, sino en valores como responsabilidad afectiva, detallista, etcétera

Ahora dobla el papel 3 veces hacia ti mientras derramas unas 3 gotas de miel y sigues pensando en un logro importante en el ámbito amoroso

Posteriormente deja la vela prendida (en la media de los posible) y permite que se consuma

El papelito lo guardarás durante 7 días y cumplido ese tiempo, lo enterrarás en una zona segura para ti, simbolizando que comienza el crecimiento de este camino donde buscas un amor bonito

¿Qué significan la miel y la vela rosa en este ritual del amor para día de eclipse?

Aunque cada paso es importante de hacerse de manera consciente y entregada, hay dos piezas claves del ritual del amor: la vela rosa y la miel.