Haz este ritual definitivo durante el eclipse de agosto para encontrar el amor
Un eclipse es el evento que trae consigo una decena de acciones relacionadas a las energías. Por eso se anima a realizar este ritual para encontrar el amor.
Los eventos astronómicos como un eclipse solar son espacios ampliamente venerados por los creyentes de los asuntos energéticos. Se indica que cuando en el cielo estelar ocurren estos momentos tan imponentes, la energía del universo entra en una etapa realmente relevante para llevarla a tu favor. En este caso, se recomienda acudir a este tipo de rituales con la intención de encontrar el amor a la brevedad.
¿Cómo hacer correctamente el ritual del amor en el próximo eclipse solar?
Primero debes conseguir los siguientes elementos para utilizar el día del eclipse, en el momento en el que desarrolles este sencillo ritual.
- Dos cucharadas de miel
- Una vela rosa
- Un plato pequeño de cerámica o vidrio
- Una hoja de papel
- Una pluma de tinta roja o rosa
Realización del ritual
- Primero encuentra un lugar tranquilo donde nada ni nadie te interrumpa
- En total estado de calma, enciende y acomoda la vela sobre el plato
- Con la pluma y en la hoja debes escribir las CUALIDADES que quieres de una persona para que sea tu pareja. No pienses en personas ni aspectos físicos, sino en valores como responsabilidad afectiva, detallista, etcétera
- Ahora dobla el papel 3 veces hacia ti mientras derramas unas 3 gotas de miel y sigues pensando en un logro importante en el ámbito amoroso
- Posteriormente deja la vela prendida (en la media de los posible) y permite que se consuma
- El papelito lo guardarás durante 7 días y cumplido ese tiempo, lo enterrarás en una zona segura para ti, simbolizando que comienza el crecimiento de este camino donde buscas un amor bonito
¿Qué significan la miel y la vela rosa en este ritual del amor para día de eclipse?
Aunque cada paso es importante de hacerse de manera consciente y entregada, hay dos piezas claves del ritual del amor: la vela rosa y la miel.
- Vela Rosa - Esta es una de las velas más utilizadas para temas relacionados con las relaciones afectivas, simbolizando la paz emocional, la ternura, la comprensión, el amor propio y el amor romántico.
- Miel - Mientras que este elemento natural tiene consigo un ámbito de atracción de vínculos sanos y dulces para la persona que hace el ritual. También posee una relación se significado con la dulzura, la atracción, la armonía y la unión.