Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del miércoles de ELIMINACIÓN del 5 de Agosto 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

La tensión continua entre los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas, conforme pasan los días todos podrían estar en riesgo de ya no estar en la emblemática isla, perdiendo la gran posibilidad de obtener el jugoso premio de más de 2 millones de pesos, un monto que todos quieren llevarse a casa.

Hoy, miércoles 5 de agosto, es día de eliminación, siendo un momento decisivo para los participantes, ya que se dará a conocer quién deberá de dejar la competencia. ¿Quién será el siguiente en abandonar la isla?

¿A qué hora ver Survivor México?

Recuerda que Survivor México hace sus transmisiones de lunes a viernes desde las 6:30 de la tarde, mientras que los domingos está disponible desde las 6 de la tarde, no olvides verlo desde el inicio para que puedas conocer todos los chismes y las disputas que se han generado entre algunos sobrevivientes.

Se vienen momentos de tensión para todos, ve todos los detalles en el canal de Azteca UNO o desde sus plataformas digitales. Descubre cuál es la siguiente competencia en el miércoles de eliminación del 5 de agosto, batalla que deberán hacer sus participantes para mantenerse entre los sobrevivientes.