4 ideas de stickers de los Saja Boys para forrar libretas de tareas para este regreso a clases

Los Saja Boys son la sensación del momento y los stickers de los personajes son un detalle perfecto para decorar tus cuadernos de tareas, se verán divertidos y además te encantará escribir ahí cada uno de tus pendientes. Es por eso que tenemos para ti varias plantillas que puedes descargar totalmente gratis, imprimir y recortar para adornar tus libretas y ser la más cool en este regreso a clases.

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Plantillas de stickers de los Saja Boys para libretas de tareas

¡Hay plantillas y diseños para todos los gustos! La mayoría de veces las libretas para tareas suelen ser de tamaño mediano o chico, por lo que pensamos en las siguientes plantillas para que las adecúes a las medidas que necesitas y poner manos a la obra.

Sticker de Saja Boys misteriosos

Para las libretas medianas puedes usar esta plantilla de stickers, te sugerimos pegar a tus Saja Boys favoritos por las dos pastas del cuaderno.

Stickers todos los Saja Boys y soda pop

¡Decora tu cuaderno! Estos stickers son perfectos por su tamaño, ya que son pequeños y los puedes imprimir en una sola hoja para ambas pastas de la libreta.

Todos los personajes de las KPop Demon Hunters

Si eres súper fanática de las Guerreras del Kpop y quieres llevar a todos los personajes incluyendo a los Saja Boys, esta plantilla de stickers es ideal para que te luzcas con la decoración de tu cuaderno de tareas.

Stickers circulares de los Saja Boys

Tu libreta para tareas puede verse increíble con estos stickers en forma circular, los puedes descargar totalmente gratis, para recortarlos y pegarlos muy fácilmente.