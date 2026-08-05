5 ideas de fundas para celulares personalizadas con resina de las KPop Demon Hunters

Las fundas para celulares personalizadas con resina son una gran manualidad para hacer en casa, ya que requieres de pocos materiales y puedes darle el aspecto que prefieras. Si en tu casa tienes familiares que adoran a las KPop Demon Hunters, puedes hacer tus fundas con tus personajes favoritos, logrando obtener decoraciones muy atractivas.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos 5 ideas que puedes usar, solamente apunta todas las decoraciones para que los puedas hacer.

5 ideas de fundas de las KPop Demon Hunters

Es importante que para hacer las fundas para celulares personalizadas con resina, ya tengas a la mano el liquido adherente, la funda transparente y algunos charms o decoraciones en 3D de tus personajes favoritos. Una vez que tienes el material necesario, considera hacer las siguientes opciones:

Brillantina

Añade una base de brillantina morada, encima puedes añadir a felino "Derpy tiger" y el logo de las superheroínas, ya sea que escojas diseños en un estilo más de caricatura o el diseño original. Ya sea que escojas un charm plástico o añadas ilustraciones planas.

Figuras en 3D tornasol

Consigue algunas figuras en tornasol con colores morado y rosa, selecciona algunos corazones, notas musicales, estrellas y alguna figura que haga alusión a las cantantes de K-Pop, es una gran alternativa si lo que quieres agregar es algo llamativo y brillante.

Saja Boys

Si eres fan de unos de los chicos de Saja Boys, entonces no olvides pegar una foto de ellos, encima colocar un corazón y varias figuras en 3D, ya sea que los selecciones de color negro y blanco.

Collage

Para los que buscan no complicarse la vida, pueden imprimir varias fotos de sus personajes favoritos en papel plástico, para después crear todo un collage sobre tu funda, al que le vas a agregar una capa de resina para adherir todas las imágenes.

Fotos instantáneas

Otra gran opción de diseño es imprimir varias imágenes en forma de fotografías instantáneas, además de agregar varios elementos que hagan referencia al filme, ya sea a Derpy Tiger, las sopas ramen de las cantantes y algunas estrellas.