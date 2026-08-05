5 colores de uñas de serán tendencia en otoño de 2026; tus manos lucirán elegantes y aesthetic

A medida que el verano llega a su fin, esa vibra cozy del otoño, llena de calma, colores terrosos y aromas hogareños, comienza a apoderarse de la atmósfera. Si bien aún faltan unas cuantas semanas para el cambio de estación, no está de más irse preparando con lo que entrará en tendencia. Bajo esta línea - y si eres de esas personas que les encanta estar al día con sus diseños de uñas - aquí te compartimos los 5 tonos que se apoderarán de la temporada y harán que tu manicura luzca súper elegante y 100% aesthetic.

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Los 5 tonos de uñas que serán tendencia en otoño de 2026: elegantes y aesthetic

El otoño destaca por evocar una atmósfera de calma, nostalgia y calidez. Dicho esto, los tonos que más suelen usarse en la temporada son, precisamente, los cálidos. Entre ellos se encuentra el anaranjado, cobrizo, marrón o amarillo mostaza, o rojo oscuro. A continuación, te compartimos 5 diseños de uñas elegantes y aesthetic, con su tono en específico, para que estés a la moda.

Borgoña (Burgundy)

Se trata de un rojo vino súper profundo y sofisticado que sí o sí evoca elegancia. Este tono es clásico del otoño y aporta un toque refinado a cualquier look, ya sea que lo uses de manera lisa o con algún diseño en especial. Aquí te compartimos uno con algunos toques dorados y místicos que quedan perfectos para la temporada.

Calabaza (Pumpkin)

Un naranja cálido e intenso que, sin duda, recuerda a las hojas secas de los árboles y los latte de calabaza. Si hay un tono que evoca el otoño a la perfección es este, pues no solo es cozy, sino también brillante y queda divino si lo combinas con joyería dorada.

Mostaza (Mustard)

Se trata de un amarillo oscuro con cierto matiz dorado. Este color evoca la calidez de la temporada y es una opción ideal para aquellos que buscan salir de los tonos tradicionales de la época. Te recomendamos usarlo con un diseño liso, en acabado brillante o mate, ya que este acabado luce súper elegante.

Salvia (Sage)

Este tono aporta frescura y equilibrio. Su acabado sutil lo convierte en la opción perfecta para outfits elegantes y sofisticados. Si bien luce precioso en un acabado liso, también te recomendamos que lo apliques en algún diseño más elevado, como este que simula el mármol y le da un toque único sin perder la elegancia.

Ocre (Ochre)

El tono ocre es otra opción que sí o sí estará en tendencia. Se trata de un color terroso y cálido, entre el amarillo y el marrón, que evoca una sensación súper acogedora, perfecto para los diseños discretos pero sofisticados. Aquí te compartimos un ejemplo en acabado mármol que luce sensacional.

¿Cuándo inicia el otoño 2026?

El otoño dará inicio el 23 de septiembre, a las 2:05 (hora peninsular) y prevalecerá hasta el 21 de diciembre, cuando se produzca el cambio de estación al invierno.