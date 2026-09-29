Haz este sencillo ritual para iniciar octubre de la mejor manera

Los practicantes de rituales sostienen que estos espacios del calendario son especiales por el tipo de energías que se transmiten. Además, se recomienda enfocar tus pensamientos e intenciones en objetivos positivos, pensando en lo que ofrecerá - en este caso - octubre de 2026. Por ello, presta atención en el significado y en cómo hacer este ritual de inicio de mes.

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¿Por qué hacer un ritual de inicio de octubre 2026?

Se viven las últimas horas de septiembre y octubre entra en escena, por ello es normal que medites un poco en lo que representa lo ocurrido en estos 30 días del noveno mes del año. Ante eso, los seguidores o creyentes de las energías (esoterismo), tienen en la cabeza que es posible lograr una alineación de aspectos hasta espirituales para esperar lo mejor.

Es por ello que se encuentran distintos artículos o videos en redes sociales sobre la atracción de positividad, abundancia, buenas vibras y sus diversos ámbitos cercanos a estos rubros. Por ello, este ritual con una vela blanca tiene la intención de que puedas respirar un poco y enfocarte en un pensamiento reflexivo de ti y de tu entorno.

¿Cómo hacer el ritual de la vela blanca en este inicio de octubre 2026?

Este puede convertirse en un ritual que practiques de manera constante, pues es muy sencillo. Lo primero es conseguir una vela blanca, buscándote también un espacio en la mañana del próximo 1 de octubre. Si eres alguien que requiere de una salida madrugadora, puedes hacer esto en la velada de dicho día, cuando no haya ruido ni nadie que te moleste.

Sea el tiempo que elijas, lo importante es que también tengas una hoja blanca y una pluma a la mano (o si eres muy tecnológico, puedes usar tus notas del teléfono) para escribir las cosas buenas y malas que te pasaron en septiembre. Ya que las escribiste, enfócate en cómo mejorar como persona, qué falta para disfrutar más de tus días y tras un momento de reflexión, encender la vela y dejarla que se apague sola.