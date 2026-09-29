Estos son los 5 colores en tendencia para paredes en Otoño

Los días finales de septiembre llegaron y todos se preparan para recibir octubre, por lo tanto eso indica que el Otoño ya está en México. Ante dicha situación, en el mundo del hogar y el diseño de interiores, los expertos aseguran que estos 5 colores son los que están en tendencia. Por eso, a continuación encontrarás la forma en la que puedes transformar tus espacios conforme a lo que la temporada indica.

Detrás de cámaras de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’ y la experiencia de Kristal Silva con Enrique Sámano

¿Cuáles son los colores en tendencia en este Otoño 2026?

La frescura comienza a adueñarse de manera clara de las tardes y cada vez más avanzado el año, el frío dura 24 horas, por ello muchos tienen la necesidad de usar ropa, cambiar sábanas y vivir en general conforme a lo que el Otoño indique. Con eso en mente, en cuanto al tema de los interiores de las casas, se indica que algunos incluso mandan a pintar las paredes de sus habitaciones.

Queda claro que no todos pueden darse el lujo de pintar sus paredes en cada cambio de temporada, pero a continuación se te recomendarán formas de transformar tus espacios en casa. No solo son las paredes, sino accesorios y diversos aspectos que te permitirán estar completamente adoc con esta temporada favorita para muchos.

Y sin más, estos son los colores de temporada en el Otoño 2026:

Verde olivo

Mostaza

Burdeos

Terracota claro

Gris claro

¿Cómo cambiar el interior de tu casa en este Otoño de 2026?

Claramente si puedes apostar por una buena pintada en tus paredes, elige el color que más te convenza de los recién expuestos, pero si esa no es opción… aplica alguno de estos tips rápidos y sencillos.